Berrettini-Arnaldi diretta Roland Garros: segui il derby italiano ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE

Derby tutto italiano nei quarti di finale del Roland Garros 2026 . Oggi, mercoledì 3 giugno, sarà sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, con in palio un posto tra i migliori quattro dello Slam parigino. Berrettini si presenta all'appuntamento dopo aver superato Marton Fucsovics, Arthur Rinderknech, Francisco Comesana e Francisco Cerundolo, mentre Arnaldi ha raggiunto i quarti grazie ai successi contro Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas, Raphael Collignon e Frances Tiafoe. Segui la diretta del match.

Qualche minuto di stop per Berrettini, che ha chiesto di poter rientrare negli spogliatoi per un cambio di abbigliamento. Il romano rientra e inizia il secondo set con Arnaldi al servizio.

21:42

Arnaldi sul 6-5

Al contraro di Arnaldi, Berrettini non riesce a impensierire il suo avversario quando riceve in questa fase del primo set. Il sanremese lascia solo un punto al romano anche in questo gioco.

21:38

Berrettini combatte: 5-5

Berrettini si ritrova sotto 0-30, ma poi mette dentro un ace (il quarto), recupera e vince il game con il turno di servizio. Da sottolineare uno spettacolare scambio chiuso con un pallonetto arrotato e preciso del romano.

21:29

Arnaldi avanti 5-4

Arnaldi mantiene il servizio, lasciando un solo punto a Berrettini. Un ace per il sanremese, il primo per lui in questo incontro.

21:26

Berrettini annulla 5 palle break: 4-4

Game di quasi 17 minuti con Berrettini che soffre, annulla 5 palle-break pesantissime ad Arnaldi e poi fa suo il parziale. Due ace per il romano in questo gioco: tre in totale per lui. 16 errori non forzati di Berrettini finora contro i 9 di Arnaldi.

21:08

Arnaldi sorpassa Berrettini: 3-4

Berrettini si ritrova in vantaggio 0-30, ma commette ancora un paio di errori di troppo: Arnaldi riesce a conservare il turno di battuta, sorpassando l'avversario nel punteggio.

21:03

Si torna alla pari: 3-3

Berrettini perde ancora il servizio e tutto torna in parità: il romano ha commesso un paio di errori gratuiti preoccupanti.

20:58

Arnaldi ora c'è: 3-2

Arnaldi si è sbloccato e ora gioca con più scioltezza: conserva il servizio lasciando un solo 15 a Berrettini.

20:56

Break di Arnaldi: 3-1

Game che dura più di 10 minuti, con Arnaldi che si ritrova avanti 0-30 e poi 30-40. Berrettini ha una palla del 4-0 ai vantaggi, ma la sciupa mentre il ligure ha cinque palle break non consecutive e riesce a finalizzare l'ultima, recuperando uno dei due break di svantaggio. Bei colpi in questo gioco per Arnaldi, finalmente sicuro e sereno in campo.

20:43

Berrettini vola: 3-0

Secondo break di Berrettini: Arnaldi fa due punti, ma alla fine cede anche questo game.

20:39

Ok Berrettini: 2-0

Nessun problema per Berrettini al servizio: Arnaldi ancora fatica a entrare in partita.

20:35

Break di Berrettini: 1-0

Arnaldi è nervoso: commette due doppi falli e perde il turno di servizio già nel primo game dell'incontro.

20:32

INIZIA LA PARTITA

Inizia il match: serve Arnaldi per primo.

20:24

Giocatori in campo

Annunciati dallo speaker, sono entrati in campo Matteo Berrettini per primo, seguito da Matteo Arnaldi.

20:20

Il riscaldamento

Berrettini e Arnaldi si stanno ancora riscaldando nelle palestre del Roland Garros: tra pochissimo entreranno in campo.

20:05

10-0 per Berrettini

Analizzando le carriere dei due contendenti emerge che Berrettini ha vinto 10 tornei Atp in carriera mentre Arnaldi è ancora a secco di successi nel circuito maggiore.

19:51

Alle 20:15 si gioca

Con la conclusione del match tra Cobolli e Augier-Aliassime è ora sicuro l'orario di inizio della sfida tra Berrettini e Arnaldi, che giocheranno al meglio dei cinque set a partire dalle 20:15.

19:36

Cobolli vince: un italiano sarà in finale al Roland Garros

Cobolli batte Auger-Aliassime in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) e si qualifica per le semifinali del Roland Garros. Il tennista romano affronterà il vincente della sfida tra Berrettini e Arnaldi quindi abbiamo già la certezza con un italiano giocherà la finale del torneo Slam di Parigi.

19:30

Quando inizia il match

Il match tra Berrettini e Arnaldi si giocherà non prima delle 20.15 sul campo Chatrier, dopo la conclusione dell'incontro tra Cobolli e Auger-Aliassime, arrivato al quarto set con l'azzurro in vantaggio 2-1 e 5-3.

19:15

Un romano contro un sanremese

Il romano Matteo Berrettini, 30 anni, è attualmente numero 105 del ranking Atp, ma è arrivato a essere numero 6 nel gennaio 2022 per restarci alcune settimane. Il sanremese Matteo Arnaldi, 25 anni, è attualmente numero 104 del mondo, ma è stato numero 30 nell’agosto 2024.

19:00

Berrettini sfida Arnaldi

Si gioca sul campo Philippe Chatrier il derby azzurro che vale la semifinale. Berrettini contro Arnaldi è una sfida inedita: nessun precedente tra i due italiani nel circuito Atp.

Parigi