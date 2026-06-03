Berrettini-Arnaldi diretta Roland Garros: segui il derby italiano ai quarti di finale. Tennis oggi LIVE
Derby tutto italiano nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Oggi, mercoledì 3 giugno, sarà sfida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, con in palio un posto tra i migliori quattro dello Slam parigino. Berrettini si presenta all'appuntamento dopo aver superato Marton Fucsovics, Arthur Rinderknech, Francisco Comesana e Francisco Cerundolo, mentre Arnaldi ha raggiunto i quarti grazie ai successi contro Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas, Raphael Collignon e Frances Tiafoe. Segui la diretta del match.
21:55
Berrettini esce dal campo
Qualche minuto di stop per Berrettini, che ha chiesto di poter rientrare negli spogliatoi per un cambio di abbigliamento. Il romano rientra e inizia il secondo set con Arnaldi al servizio.
21:50
ARNALDI VINCE IL PRIMO SET 7-5
Berrettini continua a commettere errori gratuiti (24 a 11 finora), perde ancora il servizio, lasciando il primo set ad Arnaldi, che finalizza il secondo set-point ai vantaggi. Si gioca da un'ora e 8 minuti.
21:42
Arnaldi sul 6-5
Al contraro di Arnaldi, Berrettini non riesce a impensierire il suo avversario quando riceve in questa fase del primo set. Il sanremese lascia solo un punto al romano anche in questo gioco.
21:38
Berrettini combatte: 5-5
Berrettini si ritrova sotto 0-30, ma poi mette dentro un ace (il quarto), recupera e vince il game con il turno di servizio. Da sottolineare uno spettacolare scambio chiuso con un pallonetto arrotato e preciso del romano.
21:29
Arnaldi avanti 5-4
Arnaldi mantiene il servizio, lasciando un solo punto a Berrettini. Un ace per il sanremese, il primo per lui in questo incontro.
21:26
Berrettini annulla 5 palle break: 4-4
Game di quasi 17 minuti con Berrettini che soffre, annulla 5 palle-break pesantissime ad Arnaldi e poi fa suo il parziale. Due ace per il romano in questo gioco: tre in totale per lui. 16 errori non forzati di Berrettini finora contro i 9 di Arnaldi.
21:08
Arnaldi sorpassa Berrettini: 3-4
Berrettini si ritrova in vantaggio 0-30, ma commette ancora un paio di errori di troppo: Arnaldi riesce a conservare il turno di battuta, sorpassando l'avversario nel punteggio.
21:03
Si torna alla pari: 3-3
Berrettini perde ancora il servizio e tutto torna in parità: il romano ha commesso un paio di errori gratuiti preoccupanti.
20:58
Arnaldi ora c'è: 3-2
Arnaldi si è sbloccato e ora gioca con più scioltezza: conserva il servizio lasciando un solo 15 a Berrettini.
20:56
Break di Arnaldi: 3-1
Game che dura più di 10 minuti, con Arnaldi che si ritrova avanti 0-30 e poi 30-40. Berrettini ha una palla del 4-0 ai vantaggi, ma la sciupa mentre il ligure ha cinque palle break non consecutive e riesce a finalizzare l'ultima, recuperando uno dei due break di svantaggio. Bei colpi in questo gioco per Arnaldi, finalmente sicuro e sereno in campo.
20:43
Berrettini vola: 3-0
Secondo break di Berrettini: Arnaldi fa due punti, ma alla fine cede anche questo game.
20:39
Ok Berrettini: 2-0
Nessun problema per Berrettini al servizio: Arnaldi ancora fatica a entrare in partita.
20:35
Break di Berrettini: 1-0
Arnaldi è nervoso: commette due doppi falli e perde il turno di servizio già nel primo game dell'incontro.
20:32
INIZIA LA PARTITA
Inizia il match: serve Arnaldi per primo.
20:24
Giocatori in campo
Annunciati dallo speaker, sono entrati in campo Matteo Berrettini per primo, seguito da Matteo Arnaldi.
20:20
Il riscaldamento
Berrettini e Arnaldi si stanno ancora riscaldando nelle palestre del Roland Garros: tra pochissimo entreranno in campo.
20:05
10-0 per Berrettini
Analizzando le carriere dei due contendenti emerge che Berrettini ha vinto 10 tornei Atp in carriera mentre Arnaldi è ancora a secco di successi nel circuito maggiore.
19:51
Alle 20:15 si gioca
Con la conclusione del match tra Cobolli e Augier-Aliassime è ora sicuro l'orario di inizio della sfida tra Berrettini e Arnaldi, che giocheranno al meglio dei cinque set a partire dalle 20:15.
19:36
Cobolli vince: un italiano sarà in finale al Roland Garros
Cobolli batte Auger-Aliassime in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) e si qualifica per le semifinali del Roland Garros. Il tennista romano affronterà il vincente della sfida tra Berrettini e Arnaldi quindi abbiamo già la certezza con un italiano giocherà la finale del torneo Slam di Parigi.
19:30
Quando inizia il match
Il match tra Berrettini e Arnaldi si giocherà non prima delle 20.15 sul campo Chatrier, dopo la conclusione dell'incontro tra Cobolli e Auger-Aliassime, arrivato al quarto set con l'azzurro in vantaggio 2-1 e 5-3.
19:15
Un romano contro un sanremese
Il romano Matteo Berrettini, 30 anni, è attualmente numero 105 del ranking Atp, ma è arrivato a essere numero 6 nel gennaio 2022 per restarci alcune settimane. Il sanremese Matteo Arnaldi, 25 anni, è attualmente numero 104 del mondo, ma è stato numero 30 nell’agosto 2024.
19:00
Berrettini sfida Arnaldi
Si gioca sul campo Philippe Chatrier il derby azzurro che vale la semifinale. Berrettini contro Arnaldi è una sfida inedita: nessun precedente tra i due italiani nel circuito Atp.