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mercoledì 3 giugno 2026
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Cobolli in semifinale al Roland Garros: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio ha battuto in quattro set Auger-Aliassime e ha proseguito il suo cammino a Parigi: il suo prossimo rivale sarà un suo connazionale di nome Matteo
2 min
TagsFlavio CobolliRoland Garros

Un tennista italiano disputerà la finale del Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Non servirà nemmeno attendere che si completino i quarti dato che Flavio Cobolli ha sconfitto in quattro set Felix Auger-Aliassime (con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4) e se la vedrà contro il vincente del derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Prosegue il torneo da incorniciare del ventiquattrenne romano, che se da un lato ha approfittato di uno spicchio di tabellone molto favorevole, dall'altro non si è lasciato sopraffare dalla tensione e ha staccato il pass per il penultimo atto del torneo. Bisognerà però attendere ancora un po' per il debutto in top 10: per assicurarselo sarà necessario vincere la semifinale oppure sperare che Jakub Mensik non vinca il torneo.

Cobolli in finale, orario e quando si gioca

Il derby azzurro in semifinale al Roland Garros è in programma venerdì 5 giugno sul Philippe Chatrier non prima delle ore 19:00.

I precedenti tra Cobolli e Berrettini/Arnaldi

Flavio non ha mai affrontato Berrettini, mentre sono in parità i confronti diretti con Arnaldi (1-1).

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO –  €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE –  €285.000

QUARTI DI FINALE –  €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE –  €1.400.000

VITTORIA –  €2.800.000

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