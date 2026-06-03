Cobolli in semifinale al Roland Garros: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un tennista italiano disputerà la finale del Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Non servirà nemmeno attendere che si completino i quarti dato che Flavio Cobolli ha sconfitto in quattro set Felix Auger-Aliassime (con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4) e se la vedrà contro il vincente del derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Prosegue il torneo da incorniciare del ventiquattrenne romano, che se da un lato ha approfittato di uno spicchio di tabellone molto favorevole, dall'altro non si è lasciato sopraffare dalla tensione e ha staccato il pass per il penultimo atto del torneo. Bisognerà però attendere ancora un po' per il debutto in top 10: per assicurarselo sarà necessario vincere la semifinale oppure sperare che Jakub Mensik non vinca il torneo.