Cobolli in semifinale al Roland Garros: avversario, orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Un tennista italiano disputerà la finale del Roland Garros per il secondo anno consecutivo. Non servirà nemmeno attendere che si completino i quarti dato che Flavio Cobolli ha sconfitto in quattro set Felix Auger-Aliassime (con il punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4) e se la vedrà contro il vincente del derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Prosegue il torneo da incorniciare del ventiquattrenne romano, che se da un lato ha approfittato di uno spicchio di tabellone molto favorevole, dall'altro non si è lasciato sopraffare dalla tensione e ha staccato il pass per il penultimo atto del torneo. Bisognerà però attendere ancora un po' per il debutto in top 10: per assicurarselo sarà necessario vincere la semifinale oppure sperare che Jakub Mensik non vinca il torneo.
Cobolli in finale, orario e quando si gioca
Il derby azzurro in semifinale al Roland Garros è in programma venerdì 5 giugno sul Philippe Chatrier non prima delle ore 19:00.
I precedenti tra Cobolli e Berrettini/Arnaldi
Flavio non ha mai affrontato Berrettini, mentre sono in parità i confronti diretti con Arnaldi (1-1).
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000