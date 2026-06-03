Cobolli-Auger Aliassime diretta, segui LIVE i quarti di finale del Roland Garros. Tennis oggi

Flavio, regalati - e regalaci - un sogno. L'azzurro (n.14 Atp) apre la giornata colorata d'azzurro a Parigi. Cobolli, prima del derby serale tra il suo amico Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi - sfida il canadese Felix Auger-Aliassime (n.6 Atp) in un match che mette in palio il pass per le semifinali dello Slam parigino. Di seguito, dal prepartita alle dichiarazioni finalali, la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale . Si inizia non prima delle 14.45.

15:07

Sinner avvistato in Sardegna: "Vuole comprare una villa"

Intanto, l'Unione Sarda svela che Sinner sarebbe in Sardegna per acquistare una villa a Porto Rafael. Con lui la fidanzata Laila Hasanovic, il padre, il fratello e alcuni membri dello staff

14:12

Chi vince sfida in semifinale Arnaldi o Berrettini

Chi vincerà la sfida di oggi troverà in semifinale Berrettini o Arnaldi

14:08

Cobolli, le parole di papà Stefano

"Giocheremo contro il numero 6 del mondo, sarà una partita difficilissima, da affrontare giocando al meglio e godendosi l’atmosfera dello Chatrier": così papà Stefano, coach di Flavio, alla vigilia del match

13:48

Flavio nella festa del Psg: la foto con la Champions League

Nel giorno del quarto di finale vinto contro lo statunitense Zach Svajda c'è stato un posto nella festa del Psg per Flavio Cobolli che, insieme ad alcune stelle del club parigino, ha posato davanti alle due Champions League vinte negli ultimi due anni dalla squadra di Luis Enrique.

13:39

I precedenti tra l'azzurro e il canadese

Sono due i precedenti nel circuito Atp tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime, avversari oggi nei quarti di finale del Roland Garros. Entrambe le gare sono state giocate nel 2024 sul cemento (e all'aperto) e il bilancio è di 2-0 in favore dell'azzurro, che ha battuto il canadese in tre set (2-6, 6-3, 6-2) nel primo turno del torneo di Acapulco e poi in due set nel terzo turno del Masters 1000 del Canada. C'è poi un altro incrocio tra i due, nella Hopman Cup dello scorso anno andata in scena sul cemento a Bari, dove a vincere fu ancora Cobolli (6-7, 7-5, 10-8).

13:31

Cobolli-Auger Aliassime: dove vederla in tv e in streaming

Il match odierno tra il 24enne azzurro Flavio Cobolli (n.14 Atp) e il 25enne canadese Felix Auger-Aliassime (n.6 Atp), in programma sulla terra rossa del 'Philippe-Chatrier' e valido per i quarti di finale del Roland Garros, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Parigi (Francia)