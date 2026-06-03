Sabalenka shock dopo il crollo al Roland Garros: "Vorrei smettere con il tennis ora, ho bisogno di spaccare tutto"

Si è presentata in conferenza stampa con il morale a terra Aryna Sabalenka , vittima di una dolorosa sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros . Avanti 6-3 4-1 (e poi 5-4 e servizio) contro Diana Shnaider, la bielorussa ha perso dieci giochi consecutivi ed è stata battuta in rimonta per 3-6 7-5 6-0 . "Nessun pensiero, nessuna emozione. Vorrei smettere di giocare a tennis subito . Vedremo tra qualche giorno. Spero di riuscire a rimettermi in carreggiata mentalmente" ha esordito Sabalenka . "Credo che il mio errore sia stato quello di non essere riuscita a riprendermi mentalmente dopo il secondo set. Non ricordo l'ultima volta in cui mi era capitato di perdere game di fila. Penso di essere finita in un tunnel oscuro dal quale non sono più riuscita a riprendermi ".

Come ci si riprende da una sconfitta simile?

La sconfitta subita da Sabalenka ha ricordato molto quella della finale dello scorso anno contro Coco Gauff in un match altrettanto condizionato dal vento: "Non so perché abbiano tenuto il tetto aperto con quel vento fortissimo. Ma non sono nella posizione di potermi lamentare considerando che ero a un passo dalla vittoria e solo all'improvviso le cose mi sono sfuggite di mano. Detto questo, non so perché lo abbiano tenuto aperto. Anche se stavo vincendo, il mio tennis era molto falloso. Ricordo che anche l'anno scorso l'avevano tenuto aperto per la nostra finale e poi il giorno dopo, in condizioni simili, lo avevano chiuso per quella maschile (in realtà non è così, il match Sinner-Alcaraz si era giocato con il tetto aperto, ndr)". A Sabalenka è stato poi chiesto come ci si riprenda da una sconfitta del genere: "Probabilmente domani passerò un'intera giornata in una di quelle stanze in cui entri e distruggi tutto. Speriamo che sia d'aiuto".

Sabalenka: "Sono stanca di perdere in questo modo"

La bielorussa non riesce inoltre a sfatare il tabù Roland-Garros, Slam in cui vanta una finale, una semifinale e due quarti ma zero titoli: "A dir la verità mi sento molto bene sulla terra battuta. Forse mi concentro troppo sul fatto che non ho mai vinto un Major su questa superficie - e lo stesso vale per Wimbledon sull'erba - e questo mi porta a rimuginare eccessivamente, essendo troppo emotiva in certi momenti. Devo fare un passo indietro e cercare di trovare una soluzione perché sono stanca di perdere in questo modo". Infine, Aryna ha provato ad approfondire la questione: "Devo fermarmi a riflettere e capire cosa mi passa per la testa in certi momenti difficili. Penso che ci sia qualcosa che accade in un momento specifico nella mia mente in cui perdo il controllo dell'incontro".