"Arnaldi si ritira dal Roland Garros", la reazione in studio di Agassi dice tutto
La notizia di Arnaldi influenzato che ha dovuto dare forfait poco prima della semifinale contro Flavio Cobolli ha tagliato le gambe ai tifosi presenti a Parigi al Roland Garros e anche ai suoi estimatori. In effetti, il match era in programma dalle 19 ma una manciata di minuti prima è arrivato il ritiro ufficiale di Arnaldi che ha fatto saltare il derby tutto italiano. C'è chi ha accolto la notizia con relativa imperturbabilità e chi invece s'è sentito scosso. È questo il caso del campione statunitense Andre Agassi, uno dei tennisti più forti di sempre che certamente avrebbe voluto assistere al duello azzurro tra Arnaldi e Cobolli.
La reazione di Agassi
La reazione di Agassi in diretta tivù dal Roland Garros è stata tutta un programma: seduto attorno ad un tavolo insieme ad altri ospiti, esperti e giornalisti l'ex tennista americano si è messo le mani in testa e si è coperto la faccia non appena ha saputo del ritiro di Arnaldi. Disperato, letteralmente disperato. Agassi non voleva credere alla notizia. Qualcuno ha provato a consolarlo, ma senza successo. Anche lui, come i tifosi presenti e quelli a casa, non vedeva l'ora di godersi il match, annullato all'ultimo.