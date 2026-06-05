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"Arnaldi si ritira dal Roland Garros", la reazione in studio di Agassi dice tutto

L'ex campione statunitense si è disperato non appena ha saputo del forfait del tennista azzurro
2 min
TagsRoland Garros

La notizia di Arnaldi influenzato che ha dovuto dare forfait poco prima della semifinale contro Flavio Cobolli ha tagliato le gambe ai tifosi presenti a Parigi al Roland Garros e anche ai suoi estimatori. In effetti, il match era in programma dalle 19 ma una manciata di minuti prima è arrivato il ritiro ufficiale di Arnaldi che ha fatto saltare il derby tutto italiano. C'è chi ha accolto la notizia con relativa imperturbabilità e chi invece s'è sentito scosso. È questo il caso del campione statunitense Andre Agassi, uno dei tennisti più forti di sempre che certamente avrebbe voluto assistere al duello azzurro tra Arnaldi e Cobolli.

La reazione di Agassi

La reazione di Agassi in diretta tivù dal Roland Garros è stata tutta un programma: seduto attorno ad un tavolo insieme ad altri ospiti, esperti e giornalisti l'ex tennista americano si è messo le mani in testa e si è coperto la faccia non appena ha saputo del ritiro di Arnaldi. Disperato, letteralmente disperato. Agassi non voleva credere alla notizia. Qualcuno ha provato a consolarlo, ma senza successo. Anche lui, come i tifosi presenti e quelli a casa, non vedeva l'ora di godersi il match, annullato all'ultimo.

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