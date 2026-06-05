"Arnaldi si ritira dal Roland Garros", la reazione in studio di Agassi dice tutto

La notizia di Arnaldi influenzato che ha dovuto dare forfait poco prima della semifinale contro Flavio Cobolli ha tagliato le gambe ai tifosi presenti a Parigi al Roland Garros e anche ai suoi estimatori. In effetti, il match era in programma dalle 19 ma una manciata di minuti prima è arrivato il ritiro ufficiale di Arnaldi che ha fatto saltare il derby tutto italiano. C'è chi ha accolto la notizia con relativa imperturbabilità e chi invece s'è sentito scosso. È questo il caso del campione statunitense Andre Agassi, uno dei tennisti più forti di sempre che certamente avrebbe voluto assistere al duello azzurro tra Arnaldi e Cobolli.