Cobolli-Arnaldi diretta semifinale Roland Garros: segui il derby italiano a Parigi. Tennis oggi LIVE

Non ci sarà nessun derby azzurro sul prestigioso Court Philippe Chatrier del Roland Garros. La tanto attesa sfida tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi non si disputerà. Arnaldi ha infatti dato forfait, fermato pochi minuti prima di scendere in campo da un virus influenzale. Il tennista romano approda in finale, dove affronterà il tedesco Alexander Zverev, già qualificato dopo il successo ottenuto nell'altra semifinale. Tutti gli aggiornamenti.

20:10

La prima volta per Zverev e Cobolli

Zverev e Cobolli si affronteranno domenica per la finale del Roland Garros: per entrambi sarà una grande occasione. Nessuno dei due tennisti ha vinto un torneo del Grande Slam in carriera.

19:57

Arnaldi si ritira dal Roland Garros: la reazione di Agassi

L'ex numero uno al mondo è rimasto sotto shock dopo aver appreso la notizia del ritiro di Matteo Arnaldi. Ecco come ha reagito in diretta (LEGGI TUTTO...)

19:43

Cobolli accompagna Arnaldi in conferenza: parole da brividi

Momento toccante in conferenza stanpa al Roland Garros: Flavio Cobolli ha accompagnato Matteo Arnaldi, che ha spiegato a tutti i motivi del suo addio (LEGGI TUTTO...)

19:30

Cobolli, tutto sulla finale con Zverev

Tutte le info sulla finale del Roland Garros tra Zverev e Cobolli. (LEGGI TUTTO...)

19:19

Cobolli, la classifica in caso di vittoria del Roland Garros

Flavio Cobolli è già certo di aver raggiunto la decima posizione in classifica generale. In caso di successo contro Zverev domenica, raggiungerà la posizione numero 5.

19:11

Cobolli, il sesto italiano in una finale Slam

Flavio Cobolli è il sesto italiano ad aver raggiunto una finale di un torneo del Grande Slam: prima di lui ci erano riusciti Jannik Sinner (che ne ha giocate 6), Nicola Pietrangeli (4 finali disputate) Matteo Berrettini, Adriano Panatta e Giorgio De Stefani.

19:02

Arnaldi: "Da ieri sera sono stato male"

"È difficile essere qui, non è quello che avrei voluto. Ieri sera ho iniziato a non sentirmi bene. In giornata mi sono allenato e ho cenato, poi ho iniziato ad avere problemi di stomaco. Mi sono svegliato all'una e ho vomitato. Non riuscivo poi a dormire, verso le 6 del mattino sono stato di nuovo male", queste le parole di Matteo Arnaldi. "Ho chiamato il medico in camera che mi ha dato delle pastiglie. Speravamo fosse qualcosa che mi ha fatto male a cena, ma ogni volta che provavo a bere o mangiare tornavo in bagno. È dura, per come si era sviluppato il torneo e per le ore che ho passato in campo mi sentivo bene. Non poter giocare la prima semifinale Slam in carriera non lo auguro a nessuno. Ho provato a vedere se riuscissi ad allenarmi, ma ogni volta che mi alzo in piedi mi gira la testa. Credo sia l'unica decisione che potessi prendere".

19:00

Cobolli: "Sono felice e triste"

18:53

Cobolli-Arnaldi, la scelta sui biglietti

"Non è facile per me parlare in questo momento. Quando Matteo me l'ha comunicato un'ora fa, mi è venuto quasi da piangere. Non me l'aspettavo, ero pronto a giocare questa partita. Ero veramente triste per lui quando me l'ha detto. Sono felice e triste allo stesso tempo": queste le parole di Flavio Cobolli.

Tutti i biglietti venduti per la semifinale tra Cobolli e Arnaldi verranno rimborsati: ecco la decisione dell'organizzazione. (LEGGI TUTTO...)

18:49

Cobolli, prima finale in uno Slam

18:44

Arnaldi si ritira: Cobolli in finale

Flavio Cobolli approfitta del forfait di Matteo Arnaldi e accede in finale, la prima in carriera in un torneo del Grande Slam: domenica alle 15 sfiderà Sascha Zverev

Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros senza neanche scendere in campo: Matteo Arnaldi ha dato forfait ed ha abbandonato il torneo per colpa di un virus influenzale.

18:40

Cobolli-Arnaldi, i precedenti

Sono cinque i precedenti tra i due tennisti italiani, con Arnaldi in vantaggio 3-2. L'ultimo precedente risale a un anno fa, proprio al Roland Garros: al secondo turno vinse il romano in quattro set.

18:29

Cobolli tra i primi dieci in classifica

A prescindere dal risultato in semifinale, da lunedì prossimo Flavio Cobolli entrerà tra i primi dieci al mondo. La sconfitta di Jakub Mensik contro Alexander Zverev permetterà al romano di entrare in top 10, diventando il 7° italiano di sempre a riuscirci.

18:23

Arnaldi da record: ecco quante posizioni ha guadagnato

Matteo Arnaldi ha già guadagnato 70 posizioni nella classifica Atp: ha iniziato il Roland Garros come numero 104 al mondo e si trova già alla posizione numero 34.

18:14

Cobolli-Arnaldi, l'avversario in finale

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si affrontano per la seconda semifinale del Roland Garros. Chi vincerà, affronterà Zverev in finale. Il tedesco si è imposto su Mensik nella prima semifinale in quattro set (LEGGI TUTTO...)

18:09

Cobolli sfida Arnaldi

Alle 19 si parte con un altro derby azzurro. Flavio Cobolli sfida Matteo Arnaldi per un posto in finale al Roland Garros.

Parigi