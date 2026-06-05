Mensik-Zverev diretta semifinale Roland Garros: segui il match a Parigi. Tennis oggi LIVE
È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026, da un lato il derby tricolore tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che assicura ad un italiano un posto in finale, e dall'altra la sfida tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. Si inizia proprio alle 14.30 con il match tra il tedesco numero 3 del ranking Atp e il ceco (numero 27 in classifica), che ha ha superato Draguet, Navone, De Minaur, Rublev e Fonseca. Il vincente se la vedrà in finale con uno dei nostri tennisti azzurri. Il favorito è senza dubbio Sascha che ha eliminato Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar. Tra i due tennisti c'è un solo precedente, vinto da Alex negli ottavi dell'ultimo Masters 1000 di Madrid. Segui il pre e il post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
14:00
Becker divertito da Cobolli al Roland Garros: "È arrivato dove non era mai stato prima..."
Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi sono pronti a darsi battaglia per conquistare la finale del Roland Garros. Un derby che ha regalato al tennis italiano la certezza di avere almeno un azzurro nell'ultimo atto dello Slam parigino e una grande occasione per entrambi che nessuno dei due vorrà lasciarsi sfuggire. A partire con i favori del pronostico è senza dubbio Cobolli, testa di serie numero 10 del tabellone, che è reduce dal successo sulla quarta forza del seeding Felix Auger-Aliassime. Dello stesso parere anche il sette volte campione Slam, Boris Becker, che ha analizzato proprio la grande prestazione messa in scena dal romano contro il canadese...
13:50
Il doppio
Intanto sul Simonne-Mathieu, invece, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, a caccia della finale contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos...
13:40
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000
13:30
Zverev-Mensik, semifinale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.