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Mensik-Zverev diretta semifinale Roland Garros: segui il match a Parigi. Tennis oggi LIVE

Mensik-Zverev diretta semifinale Roland Garros: segui il match a Parigi. Tennis oggi LIVE

Prima del derby azzuro tra Cobolli e Arnaldi va in scena la partita tra il tedesco e il ceco nel penultimo atto del Grande Slam francese: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
4 min
TagsmensikZverevRoland Garros
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È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026, da un lato il derby tricolore tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che assicura ad un italiano un posto in finale, e dall'altra la sfida tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. Si inizia proprio alle 14.30 con il match tra il tedesco numero 3 del ranking Atp e il ceco (numero 27 in classifica), che ha ha superato Draguet, Navone, De Minaur, Rublev e Fonseca. Il vincente se la vedrà in finale con uno dei nostri tennisti azzurri. Il favorito è senza dubbio Sascha che ha eliminato Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar. Tra i due tennisti c'è un solo precedente, vinto da Alex negli ottavi dell'ultimo Masters 1000 di Madrid. Segui il pre e il post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

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