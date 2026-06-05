Mensik-Zverev diretta semifinale Roland Garros: segui il match a Parigi. Tennis oggi LIVE

È il giorno delle semifinali del Roland Garros 2026, da un lato il derby tricolore tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che assicura ad un italiano un posto in finale, e dall'altra la sfida tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. Si inizia proprio alle 14.30 con il match tra il tedesco numero 3 del ranking Atp e il ceco (numero 27 in classifica), che ha ha superato Draguet, Navone, De Minaur, Rublev e Fonseca. Il vincente se la vedrà in finale con uno dei nostri tennisti azzurri. Il favorito è senza dubbio Sascha che ha eliminato Bonzi, Machac, Halys, De Jong e Jodar. Tra i due tennisti c'è un solo precedente, vinto da Alex negli ottavi dell'ultimo Masters 1000 di Madrid. Segui il pre e il post partita con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.