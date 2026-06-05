Bolelli-Vavassori diretta semifinale Roland Garros: segui il match contro Granollers-Zeballos. Tennis oggi LIVE
Italia grande protagonista anche oggi (5 giugno) sulla terra rossa del Roland Garros. In attesa del derby serale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, da cui uscirà il nome dell'azzurro che andrà a giocarsi il titolo nel singolare dello Slam parigino, a mezzogiorno sono scesi in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori (quest'ultimo reduce dal trionfo-bis ottenuto con Sara Errani nel torneo di doppio misto), che nelle semifinali del doppio contro lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos (teste di serie numero 1 del tabellone) si sono arresi con il punteggio di 7-6 6-4. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
14:05
+++ Bolelli-Vavassori perdono 6-7 4-6 contro Zeballos/Granollers: azzurri eliminati in semifinale +++
Break a zero. La coppa italiana si arrende contro i campioni in carica del Roland Garros
14:02
Zeballos/Granollers avanzano: 6-7 4-5
Primo punto degli azzurri, poi è un monologo: 40-15. Granollers a rete non sbaglia con il rovescio.
13:57
Bolelli/Vavassori non arretrano: 6-7 4-4
Funziona l'azione a rete di Andrea, dopo gli scambi comandati da Simone con il dritto. Game vinto 40-30 dagli azzurri.
13:53
Zeballos/Granollers non fanno sconti: 6-7 3-4
Game a zero, a senso unico per l'argentino e lo spagnolo.
13:50
Bolelli/Vavassori salvi in apnea: 6-7 3-3
Gli azzurri tengono il turno alla battuta ancora una volta ai vantaggi. Simone a rete fa la differenza nel momento della verità.
13:45
Zeballos/Granollers convinti: 6-7 2-3
Game a 15. Resiste l'equilibrio. Anche il sudamericano chiude la contesa con un ace.
13:42
Bolelli/Vavassori ancora ai vantaggi: 6-7 2-2
Simone mette il punto esclamativo con un ace. Game molto combattuto: gli azzurri restano in partita.
13:36
Tornano davanti Zeballos/Granollers: 6-7 1-2
Game solido, portato a casa con lo score di 40-30. In chiusura un grande riflesso dell'argentino a rete.
13:32
Bolelli-Vavassori pareggiano in rimonta: 6-7 1-1
Gli azzurri annullano due palle break (15-40) e vincono ai vantaggi realizzando quattro punti di fila.
13:27
Zeballos/Granollers partono forte nel secondo set: 6-7 0-1
Nonostante un doppio fallo, l'argentino e lo spagnolo vincono il primo game con il punteggio di 40-30.
13:20
ZEBALLOS E GRANOLLERS VINCONO IL PRIMO SET 7-6
Gli azzurri recuperano un mini break, ma poi soccombono 7-4 al tie-break. Zeballos e Granollers si aggiudicano il primo set con il punteggio di 7-6.
13:15
1-5 nel tie-break al cambio campo
5-1 e due mini break di vantaggio per Zeballos e Granollers al cambio di campo. Bolelli fatica a muoversi velocemente.
13:10
Si va al tie-break: 6-6
Game tenuto a zero dagli avversari degli azzurri con Granollers alla battuta.
13:07
Si va verso il tie-break: 6-5
Bolelli stringe i denti al servizio, aiutato da Vavassori a rete: Granollers e Zeballos non riescono ad approfittare del problema fisico del tennista emiliano.
13:02
Set in equilibrio: 5-5
Nessun problema per Zeballos al servizio: Bolelli sembra meno mobile rispetto a prima.
12:59
Vavassori ok: 5-4
Vavassori conserva il servizio lasciando un solo punto agli avversari. Bolelli ancora non è al meglio.
12:57
Primo game vinto a zero: 4-4
La coppia ispano-argentina conserva il turno di battuta con Granollers al servizio: per la prima volta nel match un game è vinto senza punti per chi risponde.
12:53
Caviglia fasciata per Bolelli
Il medico ha fasciato la caviglia destra di Bolelli, che ora prova nuovamente a giocare.
12:49
Chiesto l'intervento medico per Bolelli
Al cambio di campo Bolelli chiede l'intervento del medico per controllare la caviglia destra: partono i tre minudi del medical time-out.
12:48
Bolelli tiene il servizio: 4-3
Bolelli conserva il servizio, pur scosso per la leggera distorsione alla caviglia destra del game precedente.
12:43
Zeballos/Granollers si salvano: 3-3
Zeballos e Granollers annullano due palle break sul 15-40, poi un'altra ai vantaggi prima di aggiudicarsi il sesto game. Bolelli sembra aver superato il problema alla caviglia destra di poco fa.
12:39
Problema alla caviglia per Bolelli
Con Zeballos al servizio nel sesto gioco, Bolelli si è fatto male alla caviglia destra cadendo male a terra. Il punteggio è sul 40 pari dopo due palle break annullate agli azzurri. Il 40enne emiliano si ferma, ma poi riprende a giocare.
12:33
Vavassori tiene il servizio: 3-2
Nessun problema con il servizio a Vavassori per la coppia azzurra, che lascia un solo punto agli avversari.
12:30
Game spettacolare: 2-2
Primo game chiuso ai vantaggi, con alcuni scambi davvero spettacolari: Zeballos soprattutto è stato protagonista di almeno tre colpi al volo difficilissimi ed efficaci. Alla fine prevale la coppia ispano-argentina con Granollers al servizio.
12:21
Ok Bolelli al servizio: 2-1
Finora dominano i turni di servizio: anche gli azzurri, con Bolelli alla battuta, non sbagliano. Un solo punto per la coppia ispano-argentina in questo game.
12:18
La replica di Zeballos e Granollers: 1-1
Zeballos non sbaglia al servizio e Granollers è bravissimo a rete: gli azzurri fanno un solo punto in risposta.
12:14
Italia in vantaggio 1-0
Vavassori conserva il turno di servizio: primo game dell'incontro appannaggio degli azzurri.
12:11
Si gioca, match in chiaro su Supertennis
Il match sta iniziando con l'Italia che servirà per prima: l'incontro è trasmesso in tv in chiaro su Supertennis.
12:03
Giocatori in campo
I quattro giocatori stanno entrando in campo in questo momento, annunciati dalla speaker: i primi a entrare sono Bolelli e Vavassori, poi Granollers e Zeballos. Il giudice di sedia del match è il tedesco Timo Janzen.
11:54
Heliovaara e Patten aspettano i vincitori in finale
Bolelli/Vavassori o Granollers/Ceballos? Una domanda che riguarda da vicino il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, che nella prima semifinale hanno battuto in due set (6-3, 6-4) i francesi e 'padroni di casa' Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert e ora aspettano di conoscere quale sarà la coppia da affrontare nella finale di doppio del Roland Garros.
11:45
Sale l'attesa per Bolelli e Vavassori: tra poco gli azzurri in campo
Sale l'attesa sul campo 'Simonne-Mathieu' per la sfida che vedrà opposti Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Marcel Granollers e Horacio Zeballos, in programma alle ore 12 e valida per le semifinali del torneo di doppio maschile al Roland Garros.
11:37
Granollers e Zeballos sognano una storica impresa
Marcel Granollers e Horacio Zeballos puntano a scrivere la storia al Roland Garros. Lo spagnolo e l'argentino, campioni in carica a Parigi, puntano a diventare i primi a trionfare nel doppio maschile per due anni di fila dopo i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies (nel 2019 e 2020).
11:25
Si replica dopo la finale vinta dagli azzurri a Roma
Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno a sfidare Marcel Granollers e Horacio Zeballos a tre settimane dal successo ottenuto dai due azzurri nella finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026.
11:12
Il doppio azzurro a caccia della seconda finale a Parigi
C'è la seconda finale al Roland Garros nel mirino di Simone Bolelli e Andra Vavassori. I due azzurri infatti, impegnati oggi in semifinale contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos, hanno già giocato per il titolo al Roland Garros: è successo nel 2024, quando furono però sconfitti dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic.
11:00
Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos: dove vederla in tv e in streaming
La semifinale di doppio maschile del Roland Garros che vedrà protagonisti oggi Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, in programma sul campo Simonne Mathieu alle ore 12, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su SuperTennis. Come le altre partite dello Slam parigino anche questa potrà essere seguita in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.