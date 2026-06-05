Bolelli-Vavassori diretta semifinale Roland Garros: segui il match contro Granollers-Zeballos. Tennis oggi LIVE

Italia grande protagonista anche oggi (5 giugno) sulla terra rossa del Roland Garros . In attesa del derby serale tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi , da cui uscirà il nome dell'azzurro che andrà a giocarsi il titolo nel singolare dello Slam parigino, a mezzogiorno sono scesi in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori (quest'ultimo reduce dal trionfo-bis ottenuto con Sara Errani nel torneo di doppio misto), che nelle semifinali del doppio contro lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos (teste di serie numero 1 del tabellone) si sono arresi con il punteggio di 7-6 6-4. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

13:15

1-5 nel tie-break al cambio campo

5-1 e due mini break di vantaggio per Zeballos e Granollers al cambio di campo. Bolelli fatica a muoversi velocemente.

13:10

Si va al tie-break: 6-6

Game tenuto a zero dagli avversari degli azzurri con Granollers alla battuta.

13:07

Si va verso il tie-break: 6-5

Bolelli stringe i denti al servizio, aiutato da Vavassori a rete: Granollers e Zeballos non riescono ad approfittare del problema fisico del tennista emiliano.

13:02

Set in equilibrio: 5-5

Nessun problema per Zeballos al servizio: Bolelli sembra meno mobile rispetto a prima.

12:59

Vavassori ok: 5-4

Vavassori conserva il servizio lasciando un solo punto agli avversari. Bolelli ancora non è al meglio.

12:57

Primo game vinto a zero: 4-4

La coppia ispano-argentina conserva il turno di battuta con Granollers al servizio: per la prima volta nel match un game è vinto senza punti per chi risponde.

12:53

Caviglia fasciata per Bolelli

Il medico ha fasciato la caviglia destra di Bolelli, che ora prova nuovamente a giocare.

12:49

Chiesto l'intervento medico per Bolelli

Al cambio di campo Bolelli chiede l'intervento del medico per controllare la caviglia destra: partono i tre minudi del medical time-out.

12:48

Bolelli tiene il servizio: 4-3

Bolelli conserva il servizio, pur scosso per la leggera distorsione alla caviglia destra del game precedente.

12:43

Zeballos/Granollers si salvano: 3-3

Zeballos e Granollers annullano due palle break sul 15-40, poi un'altra ai vantaggi prima di aggiudicarsi il sesto game. Bolelli sembra aver superato il problema alla caviglia destra di poco fa.

12:39

Problema alla caviglia per Bolelli

Con Zeballos al servizio nel sesto gioco, Bolelli si è fatto male alla caviglia destra cadendo male a terra. Il punteggio è sul 40 pari dopo due palle break annullate agli azzurri. Il 40enne emiliano si ferma, ma poi riprende a giocare.

12:33

Vavassori tiene il servizio: 3-2

Nessun problema con il servizio a Vavassori per la coppia azzurra, che lascia un solo punto agli avversari.

12:30

Game spettacolare: 2-2

Primo game chiuso ai vantaggi, con alcuni scambi davvero spettacolari: Zeballos soprattutto è stato protagonista di almeno tre colpi al volo difficilissimi ed efficaci. Alla fine prevale la coppia ispano-argentina con Granollers al servizio.

12:21

Ok Bolelli al servizio: 2-1

Finora dominano i turni di servizio: anche gli azzurri, con Bolelli alla battuta, non sbagliano. Un solo punto per la coppia ispano-argentina in questo game.

12:18

La replica di Zeballos e Granollers: 1-1

Zeballos non sbaglia al servizio e Granollers è bravissimo a rete: gli azzurri fanno un solo punto in risposta.

12:14

Italia in vantaggio 1-0

Vavassori conserva il turno di servizio: primo game dell'incontro appannaggio degli azzurri.

12:11

Si gioca, match in chiaro su Supertennis

Il match sta iniziando con l'Italia che servirà per prima: l'incontro è trasmesso in tv in chiaro su Supertennis.

12:03

Giocatori in campo

I quattro giocatori stanno entrando in campo in questo momento, annunciati dalla speaker: i primi a entrare sono Bolelli e Vavassori, poi Granollers e Zeballos. Il giudice di sedia del match è il tedesco Timo Janzen.

11:54

Heliovaara e Patten aspettano i vincitori in finale

Bolelli/Vavassori o Granollers/Ceballos? Una domanda che riguarda da vicino il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, che nella prima semifinale hanno battuto in due set (6-3, 6-4) i francesi e 'padroni di casa' Quentin Halys e Pierre-Hugues Herbert e ora aspettano di conoscere quale sarà la coppia da affrontare nella finale di doppio del Roland Garros.

11:45

Sale l'attesa per Bolelli e Vavassori: tra poco gli azzurri in campo

Sale l'attesa sul campo 'Simonne-Mathieu' per la sfida che vedrà opposti Simone Bolelli e Andrea Vavassori a Marcel Granollers e Horacio Zeballos, in programma alle ore 12 e valida per le semifinali del torneo di doppio maschile al Roland Garros.

11:37

Granollers e Zeballos sognano una storica impresa

Marcel Granollers e Horacio Zeballos puntano a scrivere la storia al Roland Garros. Lo spagnolo e l'argentino, campioni in carica a Parigi, puntano a diventare i primi a trionfare nel doppio maschile per due anni di fila dopo i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies (nel 2019 e 2020).

11:25

Si replica dopo la finale vinta dagli azzurri a Roma

Simone Bolelli e Andrea Vavassori torneranno a sfidare Marcel Granollers e Horacio Zeballos a tre settimane dal successo ottenuto dai due azzurri nella finale degli Internazionali BNL d'Italia 2026.

11:12

Il doppio azzurro a caccia della seconda finale a Parigi

C'è la seconda finale al Roland Garros nel mirino di Simone Bolelli e Andra Vavassori. I due azzurri infatti, impegnati oggi in semifinale contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos, hanno già giocato per il titolo al Roland Garros: è successo nel 2024, quando furono però sconfitti dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic.

11:00

Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale di doppio maschile del Roland Garros che vedrà protagonisti oggi Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, in programma sul campo Simonne Mathieu alle ore 12, sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro su SuperTennis. Come le altre partite dello Slam parigino anche questa potrà essere seguita in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Parigi (Francia)