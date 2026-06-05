Cobolli accompagna Arnaldi in conferenza: Flavio quasi in lacrime, le parole da brividi di Matteo

Arnaldi in conferenza dopo il ritiro al Roland Garros, cosa ha detto

"È difficile essere qui. Non è quello che volevo fare. Ma ieri sera ho iniziato a sentirmi poco bene. In giornata stavo bene,sSono andato ad allenarmi e ho fatto tutto quello che dovevo fare. Mi sentivo a posto. Ho cenato. Ho iniziato a sentirmi così così con lo stomaco. Pensavo: "Va bene, è solo che non ho digerito bene". Mi sono svegliato all’1 di notte e ho iniziato a vomitare. Non mi sentivo al meglio. Poi ho provato a dormire. Non sono riuscito a dormire per niente. Alle 6, alle 7 del mattino ho vomitato di nuovo. Questa volta è stato proprio brutto. Abbiamo chiamato il medico in camera. È venuto e mi ha dato qualcosa. Speravo che fosse solo qualcosa dalla cena o roba del genere. Durante il giorno non sono riuscito a mangiare. Ogni volta che mangiavo o bevevo qualcosa dovevo correre in bagno. Quindi è dura. È dura. Visto com’era andato il torneo, quante ore ho passato in campo, in realtà mi sentivo molto bene. Dovermi ritirare dalla mia prima semifinale Slam non è una cosa che augurero a nessuno. Ho provato a prepararmi e a rimanere qui il più possibile. Ho provato a vedere se potevo andare in campo ma ogni volta che mi alzavo mi sentivo stordito e non mi sentivo al meglio. Sono abbastanza sicuro che se dovessi mangiare di nuovo non starei bene. È stata la decisione giusta da prendere per me". Vero, ma quanto male fa.

Cobolli commosso per Arnaldi

Fa male anche a Flavio Cobolli. E non poco. "Quando è venuto da me un'ora fa, ho quasi pianto. È una cosa che non ti aspetti proprio. Ero pronto a giocare questa partita. Ero e sono completamente triste per lui". È davvero sincero, l'azzurro. Il cappellino copre un po' gli occhi bassi e lucidi. Solo un po', però. Perché nessuno meglio di lui sa quanto giocare questa partita fosse un'occasione forse irripetibile. Ma il destino ha deciso diversamente. Adesso bisogna resettare: Flavio per prendersi un sogno, Matteo per svegliarsi da un incubo.