Andreeva-Chwalinksa diretta finale femminile Roland Garros: tennis oggi LIVE

PARIGI (Francia) - Si assegna oggi pomeriggio il titolo femminile del Roland Garros : sul terra rossa del campo Philippe Chatrier la russa Mirra Andreeva e la polacca Maja Chwalinska si contendono la finale del major di Parigi. Entrambe le giocatrici sono alla prima finale di un torneo Slam: Andreeva, 19 anni e numero 8 del mondo, cerca il suo sesto titolo in carriera, mentre Chwalinska, 114ª del ranking Wta, è diventata la prima tennista proveniente dalle qualificazioni a raggiungere la finale del Roland Garros. Tra le due finaliste non ci sono precedenti: l'inizio del match è previsto per le 15.

14:40

Il lungo cammino di Chwalinska

Queste tutte le partite di Chwalinska per arrivare alla finale del Roland Garros:

Qualificazioni 1: vs Rame 6-0, 6-3.

Qualificazioni 2: vs Monnet 6-0, 6-1.

Qualificazioni 3: vs Lamens 7-6, 7-5.

1° turno: vs Zheng 6-4, 6-0.

2° turno: vs Mertens 6-4, 6-0.

3° turno: vs Sakkari 1-6, 6-3, 6-2.

Ottavi di finale: vs Parry 6-3, 6-2.

Quarti di finale: vs Kalinskaya 7-6, 6-3.

Semifinali: vs Shnaider 7-6, 6-4.

14:30

Andreeva show a 19 anni

La 19enne Andreeva è la quinta finalista più giovane negli ultimi trent’anni dietro Hingis (16 anni nel 1997), Clijsters (17 anni nel 2001), Gauff (18 anni nel 2022) e di nuovo Hingis (18 anni nel 1999). La russa è la giocatrice che nel 2026 ha vinto più match di tutte, 35. Quest'anno, sulla terra rossa, ha un bilancio di 21 vittorie e 3 sconfitte (ha vinto il titolo a Linz, è stata finalista a Madrid, semifinalista a Stoccarda e nei quarti a Roma).

14:15

Balzi in classifica!

Vincendo il Roland Garros, Andreeva andrebbe in testa alla Race to Riyad mentre sarà numero 6 della classifica mondiale sia in caso di vittoria che di sconfitta. Per quanto riguarda Chwalinska, in caso di successo salirebbe in 14ª posizione del ranking Wta, con un balzo di 100 posti esatti rispetto alla classifica attuale, mentre in caso di sconfitta sarebbe 21ª.

14:00

Tra un'ora si gioca

Mirra Andreeva e Maja Chwalinska scenderanno in campo alle 15 per la finale donne del Roland Garros.

Parigi