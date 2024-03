Sinner e il montepremi da urlo a Indian Wells: quanto guadagnerebbe in caso di vittoria

CALIFORNIA - Si prepara Jannik Sinner per l'esordio in California al Masters 1000 di Indian Wells. Obiettivo vincere, ovvio, e prendere il secondo posto nel ranking Atp sfilandolo ad Alcaraz, che potrebbe incrociare in semifinale. Prima però l'azzurro deve proseguire la sua marcia trionfante che fin qui l'ha portato a laurearsi campione agli Australian Open e a confermarsi all'Atp 500 di Rotterdam. E se dovesse arrivare di nuovo in finale anche in California, incasserebbe davvero tanti soldi.