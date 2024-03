Sinner, il sorteggio a Indian Wells: possibile semifinale con Alcaraz, il tabellone

Sinner-Alcaraz, spareggio per il numero 2?

Al momento nel ranking Alcaraz ha 8.805 punti, Sinner 8.270. Però quello che conta adesso sono i punti da difendere: al via del torneo lo spagnolo perderà 1000 punti conquistati un anno fa per la vittoria, mentre Jannik ne perderà 360 per la semifinale persa proprio contro lo spagnolo. Virtualmente, Sinner inizierà il Masters 1000 da secondo in classifica. In caso di semifinale, una vittoria contro Alcaraz gli garantirebbe il secondo posto nel ranking. Occhio anche a Medvedev, attualmente quarto ma che con un trionfo potrebbe beffare i due rivali.

Sinner, il possibile percorso ad Indian Wells

Sinner sfrutterà un bye al primo turno ed esordirà direttamente al 2°, contro il vincente tra Kokkinakis-Giron. Al terzo turno possibile sfida contro Jan-Lennard Struff, poi agli ottavi c'è la possibilità di incontrare Ben Shelton. Ipotesi per il quarto di finale altrettanto complicate, con la possibile sfida contro Rublev. Poi, appunto, possibile sfida in semifinale con Alcaraz e finale con uno tra Djokovic e Medvedev.