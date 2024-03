Sinner aspetta il debutto a Indian Wells: chi sfiderà e i precedenti

INDIAN WELLS (USA) - Dopo aver conquistato nel 2024 il suo primo Slam agli Australian Open e trovato poi un secondo trionfo nell'Atp 500 di Rotterdam, Jannik Sinner va a caccia del tris al Masters 1000 di Indian Wells (cemento) dove potrebbe mettersi in tasca un montepremi da urlo e uscire dal torneo come nuovo numero 2 del mondo.

Sinner aspetta la sfida tra Kokkinakis e Giron

Attualmente al terzo posto del ranking Atp, Sinner è qualificato di diritto al secondo turno (32esimi) del torneo californiano dove sfiderà il vincente del match di primo turno tra il 27enne australiano Thanasi Kokkinakis (n. 99 Atp) e il 30enne statunitense Marcos Giron (n. 48 Atp), in programma domani (mercoledì 6 marzo).

Sinner e i precedenti con Kokkinakis

Precedenti favorevoli per Sinner con Kokkinakis, sempre battuto dal 22enne altoatesino nelle tre sfide andate in archivio. Il primo successo risale al 2022, quando l'australiano fu battuto in tre set al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, mentre nel 2023 Sinner ha avuto la meglio due volte in due set: prima nei sedicesimi dell'Atp 250 di Adelaide e poi sulla terra rossa del Foro Italico, al primo turno degli Internazionali d'Italia (Masters 1000 di Roma).



Sinner, un solo precedente con Giron

Un solo precedente e anche questo favorevole a Sinner invece contro Giron, superato in due set al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai con Jannik che conquistò proprio grazie a quel successo l'aritmetica qualificazione alle ATP Finals di Torino (dove fu sconfitto in finale da Nole Djokovic che aveva invece sconfitto nella fase a gironi).