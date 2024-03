Sinner-Kokkinakis a Indian Wells: quando giocano, orario, dove vedere il match in tv e streaming

Sinner e i precedenti con Kokkinakis

Precedenti favorevoli per Sinner con Kokkinakis, sempre battuto dal 22enne altoatesino nelle tre sfide andate in archivio. Il primo successo risale al 2022, quando l'australiano fu battuto in tre set al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati, mentre nel 2023 Sinner ha avuto la meglio due volte in due set: prima nei sedicesimi dell'Atp 250 di Adelaide e poi sulla terra rossa del Foro Italico, al primo turno degli Internazionali d'Italia (Masters 1000 di Roma).