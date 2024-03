Sinner, sei nella storia: 17 vittorie consecutive, è record!

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Jannik Sinner nella storia del tennis italiano: grazie al successo maturato a Indian Wells contro il tedesco Jan-Lennard Struff , il 22enne fuoriclasse di San Candido ha centrato la sua 17esima vittoria di fila in singolare nel circuito maggiore . Un risultato incredibile per Jannik che ha superato così la striscia più lunga di vittorie per un tennista italiano in singolare maschile: il precedente record apparteneva ad Adriano Panatta che, nel 1976 , vinse 16 partite tra la sfida contro la Jugoslavia in Coppa Davis e il primo turno del torneo di Nottingham , conquistando anche due titoli di assoluto prestigio: gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros .

Sinner, sei nella storia: il record nel dettaglio

Rispetto a Panatta che ha vinto 16 partite di fila in un unico anno (il 1976 appunto), il campione altoatesino è riuscito a superare il record di vittorie consecutive in due differenti stagioni, il 2023 e il 2024: la 'scalata' verso la gloria è iniziata con i successi in Coppa Davis. Dall'affermazione contro l'Olanda, in singolare contro Tallon Griekspoor, fino alle imprese contro la Serbia di Novak Djokovic e in finale con l'Australia di Alex De Minaur. Poi il 2024 da sogno con le sette vittorie che lo hanno portato a vincere il primo titolo Slam della carriera, l'Australian Open, e le cinque dell'Atp 500 Rotterdam fino ai due successi a Indian Wells contro Kokkinakis e Struff per un totale di 17 perle. Anche in questo caso, Sinner ha centrato un ennesimo primato: nessun giocatore, dai tempi di Lleyton Hewitt (2001), era riuscito a trionfare nel torneo immediatamente successivo al primo titolo Slam.