Sinner-Struff diretta Indian Wells: segui il match LIVE

INDIAN WELLS - In campo a Indian Wells torna Jannik Sinner. Per l’azzurro c’è la sfida contro Struff. Il tedesco ha battuto il croato Borna Coric dopo una battaglia incredibile durata più di tre ore e vinta al tie-break del terzo set dopo tre match point annullati (6-7, 6-2, 7-6). É numero 25 nel ranking, tra i due non ci sono precedenti. In campo anche Jasmine Paolini contro la Kalinskaya.