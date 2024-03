Sinner numero 2 al mondo? Cosa deve succedere a Indian Wells: tutti i calcoli

INDIAN WELLS (USA) - Dopo i trionfi agli Australian Open (primo Slam della sua carriera) e all'Atp 500 di Rotterdam è partito alla grande anche al Masters 1000 di Indian Wells il cammino di Jannik Sinner , numero 3 del mondo entrato in tabellone direttamente al secondo turno dove ha sconfitto il 27enne australiano Thanasi Kokkinakis (n. 99 Atp). Una vittoria importante, che allunga l'imbattibilità del 22enne altoatesino in questo 2024, ma solo il primo passo verso l'obiettivo del sorpasso su Carlos Alcaraz che al momento occupa il secondo posto del ranking.

Ranking Atp, i punti di distacco tra Alcaraz e Sinner

Ad oggi lo spagnolo, reduce dal ritiro per infortunio al Rio Open, è secondo con 8.805 contro gli 8.270 dell’azzurro. Di appena 535 punti dunque è la distanza reale tra i due campioni prima del Masters 1000 californiano dove i due sono dalla stessa parte del tabellone e potrebbero incrociarsi in semifinale. Alcaraz è il campione uscente e dovrà difendere 1000 punti contro i 360 di Sinner (che lo scorso anno si è fermato in semifinale, battuto in due set proprio dall'amico-rivale spagnolo).

Sinner può diventare n.2 del mondo a Indian Wells: ecco come

E allora la differenza punti cambia: se Alcaraz dovesse confermarsi campione arriverebbe a 8805 (finalista e secondo arriverebbe a quota 8455). Sinner invece, se dovesse vincere il torneo californiano, arriverebbe a 8710. Alcaraz (che debutterà al secondo turno contro Matteo Arnaldi) resterà dunque ancora secondo se vincerà Indian Wells, mentre Jannik prenderà invece il suo posto se vincerà il titolo; se arriverà in finale ma non contro Alcaraz; se arriverà in semifinale e Alcaraz perderà entro i quarti; se perderà ai quarti o agli ottavi, Alcaraz non arriverà in semifinale e Medvedev non vincerà il titolo; se uscirà nei primi tre turni, Alcaraz arriverà al massimo agli ottavi e Medvedev non vincerà il titolo.