Sinner-Kokkinakis diretta: segui la sfida degli Indian Wells LIVE

Fari di nuovo accesi su Jannik Sinner , che oggi (alle ore 20 italiane circa) fa il suo esordio agli Indian Wells . L'avversario del secondo turno è l’australiano Kokkinakis . L'italiano n.3 del mondo conta di arrivare in fondo al Masters 1000 californiano, dopo i trionfi agli Australian Open e all'Atp 500 di Rotterdam , per scalare ancora il ranking Atp. Segui il match in diretta ...

20:44

Sinner-Kokkinakis 3-3: persiste l'equilibrio

Altro turno di servizio portato a casa da Kokkinakis, che commette il suo primo doppio fallo del match ma riesce a riagganciare Sinner: 3-3 nel primo set:

20:37

Sinner-Kokkinakis 3-2: l'azzurro salva una palla break

Grande reazione alle prime difficoltà da parte di Sinner, che sotto 0-30 resta lucido e tiene il servizio in rimonta ai vantaggi (dopo aver annullato una palla break), tornando così avanti su Kokkinakis nel primo set: 3-2 ora il punteggio.

20:30

Sinner-Kokkinakis 2-2: c'è la replica dell'australiano

Continua a servire forte Kokkinakis che trova un altro ace (il quarto di questo inizio match) e riprende Sinner: 2-2 nel primo set.

20:24

Sinner-Kokkinakis 2-1: Jannik torna avanti

Un altro turno di servizio tenuto in scioltezza per Sinner, che torna avanti nel punteggio contro Kokkinakis: 2-1 per l'azzurro nel primo set.

20:20

Sinner-Kokkinakis 1-1: tre ace per l'australiano

Buono il primo turno di servizio anche per Kokkinakis, che sfrutta al massimo questo fondamentale (subito 3 ace) e riesce a rispondere a Sinner: 1-1 il risultato nel primo set.

20:15

Sinner-Kokkinakis 1-0: Jannik parte bene e tiene il servizio

Buona la partenza di Sinner, che tiene il servizio nel primo game della partita contro Kokkinakis e si porta sull'1-0.

20:12

Iniziata la sfida Sinner-Kokkinakis: subito un ace per l'azzurro!

Inizia la sfida tra Sinner e Kokkinakis, valida per il secondo turno del Masters 100 di Indian Wells: è l'azzurro a serivire per primo e si parte con un ace!.

20:10

Riscaldamento per Sinner e Kokkinakis

Sinner e Kokkinakis si stanno scaldando. Dopo qualche scambio ora i due provano il servizio e tra poco inizierà il match.

20:06

Sinner e Kokkinakis sono entrati in campo tra gli applausi

Sinner e Kokkinakis entrano in campo, pronti a sfidarsi nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells: applausi dl pubblico per i due tennisti.

20:01

Sinner-Kokkinakis, tutto pronto: tra poco via al match

Tutto pronto a Indian Wells per il debutto di Sinner, che tra pochi minuti sfiderà l'australiano Kokkinakis nel secondo turno del Masters 1000 californiano.

19:55

Siparietto tra Sinner e il figlio di Nadal: le immagini virali

Curioso siparietto a Indian Wells tra Jannik Sinner e il figlio di Rafa Nadal... LEGGI TUTTO

19:45

Sinner e i social: "La mia ossessione è un'altra"

Jannik Sinner prima dell'esordio nel Masters 1000 di Indian Wells contro Kokkinakis è tornato a parlare del suo rapporto con i social... APPROFONDISCI

19:33

Nel femminile Errani e Trevisan fuori al primo turno

Sara Errani, n.100 del ranking, promossa dalle qualificazioni, non ha superato il primo turno del torneo Wta 1000 di Indian Wells. È stata sconfitta 6-3, 6-1 dalla giapponese ex numero 1 del mondo e quattro volte campionessa Slam Naomi Osaka, vincitrice ad Indian Wells nel 2018. Subito eliminata anche Martina Trevisan, n.59 Wta, alla terza partecipazione con il terzo turno raggiunto lo scorso anno come miglior risultato. Ad escluderla (risultato 7-5, 6-3) la francese Diane Parry, n.61 del ranking.

19:20

Sinner: ecco la novità per diventare numero due

Attesa per l’esordio contro Kokkinakis, primo avversario sulla strada di uno Jannik Sinner che va a caccia sul sorpasso nel ranking Atp al numero 2 Carlos Alcaraz. TUTTI I DETTAGLI

19:09

Indian Wells, il tabellone di Sinner

Il primo impegno contro il 27enne australiano Thanasi Kokkinakis (n.99 Atp) sembra sulla carta agevole per Sinner, che strada facendo potrebbe però incontrare avversari più ostici. Dalla sua parte del tabellone ci sono il russo n. 5 del mondo Andrej Rublev, possibile avversario ai quarti, mentre in semifinale potrebbe andare in scena una sorta di 'spareggio' per la posizione n. 2 del ranking Atp contro il suo amico spagnolo Carlos Alcaraz, detentore del trofeo (che ai quarti potrebbe vedersela con tedesco n. 6 del mondo Alexander Zverev).

18:55

Sinner e la superficie di Indian Wells

Indian Wells non ha una superficie rapidissima. Questo fattore giocherà a favore di Jannik, che dispone di una delle migliori risposte del circuito.

18:45

Indian Wells, avanti Fognini

Esordio positivo per Fabio che ha vinto il primo turno in rimonta. LEGGI TUTTO

18:34

Sinner-Kokkinakis, i precedenti

Sinner ha battuto Kokkinakis in tre occasioni. Le sfide sono tutte recenti: nel 2023 Jannik ha vinto sulla terra di Roma (6-1 6-4) e sul cemento di Adelaide (7-6 6-4), mentre nel 2022 a Cincinnati la contesa è durata poco più di 3 ore (6-7 6-4 7-6).

18:22

Sinner-Kokkinakis in tv

La partita di Sinner, valida per il secondo turno di Indian Wells, si potrà seguire in diretta tv su Sky, al canale 203 (Sky Sport Tennis). In streaming susu Sky Go e Now.

18:12

L'avversario di Sinner

Thanasi Kokkinakis ha 27 anni, è di Adelaide. Era una ex promessa. In carriera ha dovuto fare i conti con molti infortuni e ha passato anche un periodo di depressione. Adesso si trova al numero 99 al mondo, l'anno scorso ha toccato il best ranking diventando numero 65.

18:05

Sinner-Kokkinakis: l'orario

Il match tra l'italiano e l'australiano è in programma oggi sul campo centrale alle ore 20 (ore 11 orario locale).

18:00

La previsione di Djokovic

Il serbo, numero 1 al mondo, ha elogiato di Sinner, l'uomo del momento del circuito. APPROFONDISCI