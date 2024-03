"Non è Sinner il migliore del mondo, è Alcaraz": la stampa spagnola la pensa così

Tutti pazzi per Alcaraz. Almeno in Spagna, dove il successo contro Sinner è stato celebrato in lungo e in largo. Marca emette una sentenza in apertura: "Alcaraz è il migliore al mondo". E di riflesso Sinner non lo è. La motivazione sta nel fatto che Carlos "lo ha dimostrato nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells e ha messo fine all'imbattibilità di Sinner, con una sequenza di 19-0".