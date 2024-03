Quando gioca Sinner a Miami: tutti gli impegni di Jannik

ROMA - Jannik Sinner vuole ripartire dopo la sconfitta contro Alcaraz a Indian Wells . Un ko dopo 16 vittorie di fila (19 con la Davis di fine 2023), uno Slam vinto e la continua voglia di sorprendere: l’azzurro è pronto così per il Masters di Miami, suo prossimo impegno. Sempre sul cemento americano in scena dal 17 al 31 marzo. Poi testa alla grande stagione sulla terra.

Gli impegni di Sinner in vista dell’estate

La programmazione di Jannik non è stata ancora comunicata. Montecarlo e Roma, due Masters 1000 da giocare e da provare a vincere. Chissà se poi parteciperà al torneo di Madrid. Il Roland Garros dal 20 maggio al 9 giugno sembra il palcoscenico ideale per lanciarsi verso l’Olimpiade di Parigi in programma dal 27 luglio al 4 agosto. Singolare e doppio: Sinner con Sonego puntano a portare a casa una grande medaglia. Ha saltato Tokyo 2021, in Francia vuole esserci assolutamente.