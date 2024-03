Sinner numero 2 al mondo: può superare Alcaraz a Miami, ecco come

MIAMI - Su Miami si è abbattuta la pioggia e il Masters 1000 si è interrotto. Chissà se in quelle ore di stop Sinner abbia riflettuto sulla possibilità di diventare numero 2 al mondo, superando Carlos Alcaraz. Il sorpasso a Indian Wells è sfumato, Jannik ha perso contro lo spagnolo in semifinale e ha dovuto rimandare l'appuntamento. Potrebbe riuscirci in Florida, ma serve un incastro particolare.