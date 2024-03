Sinner e il colpo che sorprende Griekspoor a Miami: la reazione è inaspettata

MIAMI (STATI UNITI) - Magia di Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor nel match valevole per il terzo turno del Miami Open, secondo Masters 1000 stagionale sul cemento del Miami Garden, in Florida. Sul punteggio di 4-4 nel primo set e su servizio dell'azzurro, lo stesso Sinner ha realizzato un punto da urlo con un dolce pallonetto sull'olandese, recuperando una palla corta non perfetta del classe 1996 di Haarlem. Una giocata d'alta scuola che ha scatenato l'entusiasmo del pubblico sugli spalti e che è stata applaudita dallo stesso Griekspoor.