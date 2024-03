Sinner e la tifosa vip a sorpresa a Miami: Shakira in tribuna per la finale

MIAMI (Stati Uniti) - Jannik Sinner continua ad attirare su di sé attenzioni da tutto il mondo, non soltanto tennistico. Sugli spalti dello stadio di Miami, per la finale del Masters 1000 tra l'altoatesino e Grigor Dimitrov, è stata avvistata anche Shakira. La cantante colombiana è stata pizzicata dalle telecamere alla fine del primo set, vinto da Sinner per 6-3 sul bulgaro. Shakira stava camminando e poi si è fermata a parlare con un bambino che indossava la maglia dell'Argentina. È noto da anni che l'ex compagna di Piqué sia appassionata di tennis. Anni fa si era parlato anche di un suo presunto flirt con il campionissimo Rafa Nadal.