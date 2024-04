Oggi è il giorno internazionale della carota: perchè è il simbolo di Sinner

Oggi è il giorno internazionale della carota. In Italia abbiamo un motivo in più per festeggiarlo: Jannik Sinner. I “Carota boys” sono i suoi tifosi speciali. Diventati famosi in tutto il mondo da quando sono comparsi sugli spalti vestiti da carota, per la prima volta al Foro Italico per gli internazionali di Roma. Sinner da quel momento è simpaticamente associato al famoso ortaggio ma non per il colore dei suoi capelli, come molti credono erroneamente.