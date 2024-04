Sinner, ecco quanto ha incassato finora: anche il montepremi è da record 

Sinner e gli sponsor: una miniera d'oro

Questi sono solo i soldi incassati dai montepremi dei tornei. Ma l'aumento della popolarità di Sinner porta in cassa tanti altri soldi dagli sponsor. Proprio ieri il numero due al mondo è stato avvistato in Liguria, in un centro sportivo blindato con addosso una coperta arancione per girare uno spot in gran segreto. Jannik è sempre più richiesto. Solo con la Nike ha un contratto siglato nel 2022 da 150 milioni di dollari per 10 anni: 15 milioni l'anno. Poi c'è la Head per le racchette. E infine, ma non per ordine di importanza, le aziende italiane Lavazza, Alfa Romeo, Intesa Sanpaolo, Fastweb e Technogym, e i marchi di lusso Rolex e Gucci. Per queste aziende secondo Forbes si stima un accordo commerciale pari a 5 milioni di dollari complessivi. Tra contratti di sponsorizzazione e apparizioni in tv, Sinner nel 2023 ha guadagnato circa 20 milioni di dollari. Numeri destinati a crescere, come quelli dei tornei vinti.