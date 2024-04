Sinner, una sorpresa a Montecarlo: svelate le teste di serie

Tutto pronto per l'inizio del torneo di Montecarlo, in programma dal 6 al 14 aprile: il Master 1000 aprirà ufficialmente la stagione sulla terra battuta. Lunedì, con l'aggiornamento del ranking mondiale, è stato ufficializzato l'ordine delle principali teste di serie in tabellone. Novak Djokovic, ai nastri di partenza insieme a Rafael Nadal che (utilizzerà il ranking protetto), comanderà il main draw dalla cima, seguito da Jannik Sinner, attualmente numero due al mondo. Per l'altoatesino sarà il primo torneo come numero due al mondo.