Sinner esalta i fan italiani: "A Montecarlo alcune sorprese"

MONTECARLO - Cresce l'attesa per il debutto di Jannik Sinner all'Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale sui campi in terra rossa del Montecarlo Country Club. Il tennista altoatesino, numero 2 al mondo e secondo favorito del tabellone, si prepara a sfidare lo statunitense Sebastian Korda, reduce dal successo in due set contro lo spagnolo Davidovich Fokina.