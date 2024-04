Sinner e la battuta su Montecarlo: "Ho avuto solo 5 giorni per fare una cosa"

È tutto pronto per il debutto di Jannik Sinner a Montecarlo . L'altoatesino ha scoperto il nome del suo avversario al debutto, e si prepara all'esordio al terzo Masters 1000 della stagione. Intanto ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni per il torneo.

Sinner è carico: "Sono in forma"

"Ho dovuto cambiare qualcosa per arrivare dove sono oggi - le parole di Sinner - e so di dover ancora migliorare qualcosa per rimanerci. Ho avuto solo 5 giorni per poter preparare Montecarlo, ma la prendo come una bella cosa visto che ho finito tardi a Miami. Mi sento bene, sono in forma".