Sinner-Korda Atp Montecarlo: data, orario e dove vederla in tv e streaming

MONTECARLO - Cresce l'attesa per il debutto di Jannik Sinner all'Atp Montecarlo, terzo Masters 1000 stagionale nonché primo sui campi in terra rossa del Montecarlo Country Club. Dopo il bye al primo turno, il campione altoatesino (n.2 del mondo e seconda testa di serie del tabellone) esordirà contro lo statunitense Sebastian Korda (n.27 Atp) che, al primo turno, ha eliminato in due set (6-1, 6-2) lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.29 del ranking.