Sinner batte Struff 2-0: gli highlights del match di Montecarlo

MONTECARLO - Jannik Sinner avanti a Montecarlo. L'azzurro ha conquistato l'accesso ai quarti di finale dopo aver battuto in due set per 6-4, 6-2 il tedesco Jan-Lennard Struff al termine di un incontro durato poco più di un'ora e un quarto. Primo set più equilibrato con un break di Sinner e un controbreak di Struff. La svolta è arrivata dopo il 4-3 con Struff che ha commesso troppi errori. Nel secondo set, al terzo game, è arrivato il break di Sinner che ha poi chiuso sul 6-2. Ora per Jannik la sfida contro Rune.