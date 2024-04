Sinner-Struff diretta Atp Montecarlo: segui la sfida degli ottavi LIVE

MONTECARLO - Caccia ai quarti di finale per Jannik Sinner sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo dove oggi (11 aprile) affronterà il 33enne Jan-Lennard Struff (n.25 Atp) in uno dei match degli ottavi, in programma sul centrale 'Rainier III' dopo la sfida tra Musetti e Djokovic . Segui la diretta della partita e gli aggiornamenti...

14:10

Sinner-Struff ancora una volta contro

Il campione italiano e il tedesco si sfidano a distanza di un mese: il 10 marzo, agli ottavi di finale di Indian Wells, Jannik ebbe la meglio sul 33enne di Warstein in due set, 6-3, 6-4 in un'ora e 14 minuti di partita. Quella vittoria, la 17esima consecutiva, permise a Sinner di superare la striscia vincente di Adriano Panatta del 1976.

14:00

Bertolucci dà i voti a Sinner: "C'è una cosa che non riesco a capire"

L'ex azzurro analizza la prova dell'altoatesino, che ha debuttato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo dominando Korda. (LE SUE PAROLE)

13:49

Medvedev eliminato a Montecarlo, niente possibile incrocio con Sinner in semifinale

Il russo cede in un due set nel derby contro Khachanov e saluta la terra rossa del Principato. Successi per De Minaur e Dimitrov, Bolelli e Vavassori avanzano nel doppio. (I RISULTATI)

13:39

Furia Medvedev: getta la racchetta, poi litiga con arbitro e pubblico

Nervoso il russo Medvedev che a Montecarlo si è reso protagonista in negativo durante la sfida persa agli ottavi contro il connazionale Khachanov... (TUTTI I DETTAGLI)

13:35

Sinner, riscaldamento prima della sfida con Struff

Riscaldamento in corso per Sinner su uno dei campi minori del Monte Carlo Country Club in attesa di sfidare Struff. Il match tra l'altoatesino e il tedesco è in programma sul centrale 'Rainier III' dopo l'altro ottavo di finale che vedrà di fronte l'azzurro Musetti contro il numero uno del mondo Djokovic.

13:27

Sinner e la frase a sorpresa a Sainz: c'entra la Ferrari

Il tennista italiano è già con la testa al Roland Garros e declina l’eventuale invito per il Gp di Montecarlo. (QUI I DETTAGLI)

13:10

Sinner da non credere: i clamorosi dati che evidenziano una super stagione

Il tennista italiano nei primi cento giorni dell’anno solare ha avuto un rendimento eccellente certificato dalle classifiche. (LEGGI TUTTO)

13:00

Sinner-Struff a Montecarlo: dove vederla in tv e streming

La sfida tra Sinner e Struff valida per gli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming: ecco dove... (TUTTI I DETTAGLI)

Monte Carlo Country Club - Court Rainier III