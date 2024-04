Sinner-Struff Atp Montecarlo: data, orario e dove vederla in tv e streaming

Atp Montecarlo, Sinner-Struff: data e orario

La sfida tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, valida per gli ottavi di finale dell'Atp Montecarlo, andrà in scena giovedì 11 aprile, con orario e campo ancora da definire (il programma degli incontri scatterà alle ore 11).

Atp Montecarlo, Sinner-Struff in tv e in streaming

Il match degli ottavi di finale del Masters 1000 monegasco tra Sinner e Struff sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. Inoltre sarà disponibile una diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Atp Montecarlo, i precedenti tra Sinner e Struff

Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff si sono incontrati in una sola occasione in carriera, il mese passato nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. In quell'occasione vittoria netta dell'azzurro che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Quella degli ottavi di finale sarà quindi la seconda sfida tra l'altoatesino e il tedesco.

Atp Montecarlo, un montepremi da urlo

Il prize money previsto per il Masters 1000 monegasco ammonta alla cifra monstre di 5 milioni, 950mila e 575 di euro totali, dei quali 919mila e 075 andranno a beneficio del tennista che trionferà più i 1000 punti che impreziosiranno il successo. Il finalista sconfitto si 'accontenterà' invece di 501mila e 880 euro più i 650 punti da aggiungere alla classifica.