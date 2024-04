Sinner, che sorpresa: c’è Sainz con la bellissima compagna a Montecarlo

MONTECARLO - Carlo Sainz è uno dei piloti che ogni anno dà spettacolo sul circuito cittadino di Montecarlo alla guida dei bolidi di Formula 1, ma stavolta niente casco per lo spagnolo della Ferrari che oggi (10 aprile) nel Principato ha voluto indossare i panni del tifoso per godersi le gesta dei campioni del tennis protagonisti del Masters 1000 in corso sulla terra rossa monegasca.