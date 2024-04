Sinner, debutto da urlo a Montecarlo: gli highlights del match vinto con Korda

MONTECARLO - Debutto da urlo per Jannik Sinner sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo . Reduce dal trionfo a Miami infatti l'altoatesino ha dominato il match di secondo turno contro il 23enne statunitense Sebastian Korda (n.47 Atp), battuto in due set (6-1, 6-2), conquistando così il pass per gli ottavi in cui affronterà il il 33enne tedesco Jan-Lennard Struff (n.25 Atp).

Sinner batte Korda a Montecarlo, i colpi più belli negli highlights

Una partita praticamente mai in duscussione, con l'equilibrio che si è spezzato dopo i primi game e Sinner sempre in controllo. Grande sicurezza per l'azzurro e grandi colpi, come si può vedere dagli highlights della sfida, applauditi dai tifosi sugli spalti e celebrati da addetti ai lavori e commentatori come Paolo Bertolucci, che al termine dellincontro ha lodato la prestazione di Jannik.