Sinner sorprendente: "Io numero 2 al mondo? Il mio obiettivo è un altro"

È tutto pronto per la sfida tra Jannik Sinner e Holger Rune ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo . L'altoatesino, reduce dalla vittoria contro Struff, ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, parlando del suo futuro e dei suoi obiettivi .

Sinner: "Posso fare ancora esperienza"

Sulla sua crescita degli ultimi mesi, Sinner ha risposto: "So quanto lavoro abbiamo fatto per essere a questo punto qui, ma so anche che dobbiamo lavorare e migliorare certe cose. Sì, credo di poter crescere ancora. Faccio 23 anni quest'anno: non sono assolutamente arrivato al mio massimo. Posso fare ancora esperienza ed essere in situazioni non confortevoli, che sono quelle che ti fanno migliorare".

Sinner: "Ecco il mio obiettivo"

Poi sul ranking e sul suo obiettivo: "Essere il numero 2 è una bella soddisfazione, però non deve essere questo l'obiettivo. Nelle prossime settimane l'obiettivo sarà quello di trovare il mio gioco migliore per i tornei più importanti, Parigi e le Olimpiadi. Il resto lo prendiamo così come viene, ovviamente provando a fare il meglio possibile. Non mi faccio problemi se ora sono numero 2, numero 3 o 4: non cambia la mia prospettiva".