Sinner sfiderà Sonego a Madrid: i precedenti del derby italiano

Sarà derby azzurro a Madrid. Ora è ufficiale: Sinner debutterà al secondo turno contro Sonego, che ha battuto il francese Gasquet in due set 6-2, 7-5. Sinner e Sonego si sono affrontati quattro volte in precedenza e ha sempre avuto la meglio il numero due al mondo. La prima è stata a Montpellier, in Francia, sul veloce indoor, ai quarti di finale, dove Sinner vinse per 6-4 6-2. La seconda sull’erba ad Halle, in Germania, agli ottavi. Anche in quel caso Sinner ha avuto la meglio 6-7 (4) 6-4 6-4. Il terzo incrocio è andato in scena al secondo turno degli US Open, Sinner ha vinto in tre set per 6-4 6-2 6-4. Infine l’ultima sfida agli Atp di Vienna, dove Jannik ha vinto 6-2, 6-4.