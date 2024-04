Sinner, quando gioca a Madrid: avversario, giorno del debutto e montepremi del torneo Atp

Il Masters 1000 di Madrid è iniziato , con i primi italiani che sono già scesi in campo. Sinner è testa di serie numero uno e c’è grande attesa intorno a lui. Jannik non ha mai superato gli ottavi alla Caja Magica. Un torneo atipico, perché si gioca in altitudine, su una terra rossa diversa da tutte le altre, dove la palla scorre più veloce. Il numero due al mondo si sta allenando sul terreno particolare di Madrid, per farsi trovare nelle condizioni migliori al debutto. Essendo testa di serie numero uno accede direttamente al secondo turno, grazie a un bye. Al secondo turno potrebbe andare in scena subito il derby con Sonego, oppure con il francese Gasquet , numero 116 nel ranking.

Quando gioca Sinner

Sinner, come detto, entrerà in scena nel secondo turno. Le date non sono state ancora comunicate dall’organizzazione del torneo, ma è probabile che Jannik scenda in campo sabato 27 aprile. Il secondo turno inizia venerdì 26 aprile, ma dovrebbe giocare la parte bassa del tabellone, quella che vede protagonista Alcaraz. Lo spagnolo tiene i suoi fan con il fiato sospeso, visto che le sue condizioni fisiche non sono al top. Sinner, orario e dove vederla in tv Le gare alla Casa Magica iniziano alle 11 del mattino.

Questo potrebbe essere il cammino ipotetico di Sinner fino alla finale

Primo turno: Bye

Secondo turno: Sonego o Gasquet

Terzo turno: Thompson / Kotov

Quarto turno: Khachanov/Jarry

Quarti di finale: Ruud / Dimitrov

Semifinali: Medvedev / Tsitsipas

Finale: Alcaraz

Il cammino potenziale di Alcaraz

Primo turno: Bye

Secondo turno: Shevchenko/Rinderknech

Terzo turno: Seyboth Wild/Musetti

Quarto turno: Humbert/Struff

Quarti di finale: Rublev/Rune

Semifinale: Zverev/Hurkacz

Finale: Sinner

Montepremi Madrid

Il montepremi del torneo Masters 1000 di Madrid maschile è di quasi otto milioni di euro (7.877.020 per l’esattezza). Quasi un milioni, 963 mila euro andrà al vincitore.

Primo turno – € 20.360 (10 punti)

Secondo turno – € 30.225 (30 punti)

Terzo turno – € 51.665 (50 punti)

Ottavi di finale – € 88.480 (100 punti)

Quarti di finale – € 161.995 (200 punti)

Semifinali – € 284.590 (400 punti)

Finalista – € 512.260 (650 punti)

Vincitore – € 963.225 (1000 punti)

Sinner, orario e dove vedere il Masters 1000 di Madrid in tv

Il Masters 1000 di Madrid sarà trasmesso in diretta TV su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in streaming su NowTv e SkyGo. Le sfide inizieranno alle 11 di mattina.