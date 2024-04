Sorteggio Madrid, Sinner: avversari e tabellone, montepremi e dove vederlo in tv

Sinner debutterà al secondo turno con uno tra Sonego e un qualificato al torneo Masters 1000 di Madrid . Il tennista italiano sarà testa di serie numero uno e al primo turno avrà un bye. Questo il verdetto del tabellone, sorteggiato questa mattina. Jannik potrebbe incontrare Alcaraz soltanto in finale. Lo spagnolo, testa di serie numero due e ancora alle prese con qualche problema al braccio destro, confermerà oggi la sua presenza al torneo. La rivincita con Tsitsipas potrebbe avvenire solo in semifinale.

Ecco il tabellone 'virtuale' di Sinner a Madrid

Questo potrebbe essere il cammino ipotetico di Sinner fino alla finale

Primo turno: Bye

Secondo turno: Sonego o un qualificato

Terzo turno: Thompson / Kotov

Quarto turno: Khachanov/Jarry

Quarti di finale: Ruud / Dimitrov

Semifinali: Medvedev / Tsitsipas

Finale: Alcaraz

Il cammino potenziale di Alcaraz

Primo turno: Bye

Secondo turno: Shevchenko/Rinderknech

Terzo turno: Seyboth Wild/Musetti

Quarto turno: Humbert/Struff

Quarti di finale: Rublev/Rune

Semifinale: Zverev/Hurkacz

F: Sinner

Forfait Berrettini e Fognini, nove italiani in gara

Il torneo Mutua Madrid Open 2024 inizia oggi con le qualificazioni. Gli italiani Gigante, Vavassori e Zeppieri cercheranno di guadagnarsi l’accesso al main draw. La finale andrà in scena il 5 maggio. In totale sono 9 gli italiani impegnati. Occhi puntati ovviamente su Sinner, che sarà testa di serie numero uno grazie al forfait di Djokovic. Poi ci sarà Musetti, testa di serie. Nel main draw anche Arnaldi, Sonego, Cobolli e Darderi. Berrettini ha dovuto dare forfait per un’influenza. Il tennista italiano dopo aver saltato il torneo Atp 250 di Montecarlo ha deciso di rinunciare anche al Masters 1000 sulla terra rossa di Madrid per presentarsi al meglio agli Internazionali di Roma, il suo torneo preferito. Nemmeno Fognini sarà a Madrid a causa di alcuni problemi fisici che lo hanno condizionato nella scorsa settimana.

Montepremi Madrid

Il montepremi del torneo Masters 1000 di Madrid maschile è di quasi otto milioni di euro (7.877.020 per l’esattezza). Quasi un milioni, 963 mila euro andrà al vincitore.

Primo turno – € 20.360 (10 punti)

Secondo turno – € 30.225 (30 punti)

Terzo turno – € 51.665 (50 punti)

Ottavi di finale – € 88.480 (100 punti)

Quarti di finale – € 161.995 (200 punti)

Semifinali – € 284.590 (400 punti)

Finalista – € 512.260 (650 punti)

Vincitore – € 963.225 (1000 punti)

Dove vedere il Masters 1000 di Madrid

Il Masters 1000 di Madrid sarà trasmesso in diretta TV su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max) e in streaming su NowTv e SkyGo.