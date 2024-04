Sorpresa Sinner: passa al rovescio ad una mano. Ma non tutto è come sembra

Sinner prova un nuovo colpo: cosa è successo

Davanti alle telecamere Sinner ha provato il rovescio ad una mano, un colpo poco usato nel tennis attuale e che decisamente non appartiene all'altoatesino, che usa due mani. Il siparietto, con l'azzurro che prova alcuni scambi in questo modo, ha incuriosito i social e ha scatenato le risate in campo. Nessun cambio però, Sinner resterà con il suo fidato rovescio a due mani, adottato ormai dalla gran parte dei tennisti del circuito.