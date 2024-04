Sinner, Alcaraz e il commento che spiazza: "Impressionante, ma qui non è abituato"

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i due fenomeni del tennis mondiale. Non c'è torneo dove non siano, almeno, tra i favoriti ed entrambi lo sanno bene. In attesa di Roma i due sono impegnati ora nel Master 1000 di Madrid. Un torneo che, inevitabilmente, lo spagnolo conosce meglio dell'italiano. Alcaraz questo lo sa e infatti in conferenza dice: "Jannik non è abituato a giocare qui. È mancato l'anno scorso e non gioca in questo torneo dal 2022. Quindi non so come sia il suo gioco con l'altitudine, ma il primo turno è stato impressionante. Lo vedo come il giocatore favorito per vincere tutte le competizioni a cui partecipa".