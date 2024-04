Sinner e la frase sibillina sull'Infortunio: "Vediamo cosa è meglio..."

MADRID - Quella frase sussurrata al proprio allenatore Vagnozzi , la mano sull'anca destra e la smorfia di dolore: Sinner batte Kotov e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid, ma lascia un velo di preoccupazione sulle sue condizioni. A fine gara Jannik ha spiegato le difficoltà della gara e la tenuta fisica: "È stata una partita difficile. Nel primo set ero in controllo mentre nel secondo ho avuto qualche difficoltà in più. Ho faticato un po' nei miei game di servizio, non ho trovato un buon ritmo".

Sinner: "Spero di essere al 100%

"È andata meglio da fondocampo ma vediamo domani come va, cosa è meglio per il mio corpo", ha aggiunto Sinner nell'intervista post match. "Ho avuto un po' di problemi all'anca destra negli ultimi periodi. Non è niente di serio. A volte lo sento più forte, come oggi, a volte meno ma ho un buon team che mi cura e conto domani di tornare al meglio ed essere al 100%", ha concluso.