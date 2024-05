Sinner, gli Internazionali d'Italia non sembrano a rischio: cosa sappiamo del problema all'anca

Ansia Sinner . Il ritiro dal torneo Masters 1000 di Madrid ha fatto scattare l’allarme perché alle porte ci sono gli Internazionali d'Italia a Roma , dove Jannik è ovviamente il tennista più atteso. Al momento però non c’è motivo di preoccuparsi. Il numero due al mondo si è fermato proprio a scopo precauzionale per un problema all’anca destra. Gli internazionali d'Italia, il Roland Garros , Wimbledon e poi le Olimpiadi sono gli appuntamenti che Sinner non vuole assolutamente perdere. Per questo, dopo un consulto con lo staff medico, ha deciso che era inutile rischiare per andare avanti a Madrid , in un torneo su cui non puntava molto fin dall’inizio. È vero che Sinner quando scende in campo vuole vincere sempre: lo ha dimostrato nella sfida con Kotov , quando ha combattuto contro il dolore e ha vinto. Però poi, dopo aver battuto anche Khachanov agli ottavi il giorno dopo, ha deciso saggiamente di fermarsi. La giornata di riposo prima della sfida ai quarti con Auger-Aliassime, gli ha permesso di valutare e riflettere con calma insieme al suo staff. A Madrid era il suo primo Masters 1000 da testa di serie numero uno, alla fine si è dovuto arrendere per non pregiudicare i prossimi tornei, a cui tiene tantissimo.

Sinner, risonanza magnetica a Montecarlo

Sinner, secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi farà una risonanza magnetica a Montecarlo per poter valutare al meglio la situazione ed escludere eventuali complicazioni oltre all'infiammazione. Poi ascolterà il suo corpo ogni giorno.

La scelta di Sinner e il problema all'anca

La gestione oculata dei tornei e del suo corpo sono due dei segreti di Jannik. È vero che questo problemino all’anca lo sta condizionando già da un po’ e per questo va gestito: Jannik sentiva fastidio già a Montecarlo. Dopo il ko in semifinale con Tsitsipas si è fermato come da programma: ha saltato Barcellona per prepararsi al meglio per gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros. Madrid doveva essere un torneo propedeutico per i grandi appuntamenti. “Non credo sia nulla di grave - aveva detto rispondendo a una domanda sui problemi fisici accusati in semifinale a Montecarlo con Tsitsipas - Ho giocato molti incontri e ho bisogno di riposarmi. Considero il torneo di Madrid come preparazione per Roma e Roland Garros. Non parto con l’obiettivo di vincere il torneo. Se vinco uno o due incontri, sono soddisfatto”. Ecco perché a rileggere queste dichiarazioni si capisce quanto lo stop sia stato deciso a scopo precauzionale. Per il momento i suoi fan possono stare tranquilli: il grande tennis al Foro Italico va in scena dal 6 al 19 maggio, ma Jannik non scenderà in campo prima del 10. Ha ancora qualche giorno per riposare, e prendersi cura della sua anca.