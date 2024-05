Panatta: “Il vero segreto di Sinner non lo dice nessuno”

Come già fatto dal suo vecchio amico e compagno Paolo Bertolucci , anche il grande ex tennista Adriano Panatta si è soffermato volentieri su Jannik Sinner , cui dedica pensieri e riflessioni che vanno oltre il commento tecnico e l'apprezzamento del gesto, svelando quello che a suo parere è la chiave del successo del campione altoatesino.

Paralleli diversi

Nel corso della lunga intervista rilasciata al settimanale 'Oggi', Panatta osserva: "Sinner ed io siamo nati a un parallelo diverso, lui di San Candido, io del Flaminio ed è per questo che io vengo ricordato come più fumantino rispetto a Jannik. In realtà però lui è tutt'altro che un freddo altotesino, ma appare in questo modo per la sua posatezza. Credo che sia un ragazzo con idee chiarissime, che sta mettendo a frutto oltre al talento, una preparazione mirata, il team di grande livello che si occupa di lui e la sua capacità di apprendimento rapido, sia sotto il profilo tecnico, che quello mentale. E' come se il suo cervello fosse una spugna, e questo denota la sua caratteristica più importante, che sta facendo la differenza".