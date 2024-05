Sinner, periodo nero: come sta e quali sono le sue condizioni tra febbre e anca

ROMA - Nella Capitale con un’anca malconcia e pure con la febbre. Soggiorno a Roma particolarmente sfortunato per Jannik Sinner, sbarcato in Italia già con la bandiera bianca alzata e il forfait annunciato agli Internazionali. Ma il campione azzurro al Foro Italico si è presentato comunque per foto e vari appuntamenti con gli sponsor. Ieri però, è rimasto in hotel: niente festa per la Davis per una febbre che si è sommata all’infortunio fisico emerso a Madrid. Un periodo nero.