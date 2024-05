Sinner nuovo numero 1 del ranking Atp: ecco perché è sempre più vicino alla vetta

ROMA - Nonostante sia ancora fermo per motivi precauzionali e la sua presenza al Roland Garros sia al momento tutt'altro che scontata, Jannick Sinner continua ad avvicinarsi all'appuntamento con la storia, anche senza giocare. Dopo l' eliminazione a sorpresa di Djokovic dagli Internazionali di Roma, infatti, saluta il torneo della Capitale anche l'unico altro tennista conti alla mano in corsa per spodestare il fenomeno serbo dal trono del ranking Atp, Daniil Medvedev .

Strada spianata per Jannik

Il russo, che già ieri aveva rischiato grosso contro il giovanissimo Medjedovic, oggi si è arreso sorprendentemente contro l'americano Tommy Paul, perdendo l'occasione di tentare il sorpasso a Djokovic a Parigi, dove in caso di mancata partecipazione o di non vittoria del torneo da parte di Nole, il nostro Jannik potrebbe ritrovarsi catapultato al numero uno del ranking Atp senza bisogno di scendere in campo. Una prospettiva che potrebbe consigliare l'entourage dell'azzurro a non accelerare il recupero per metterlo a tutti i costi in campo in Francia.