Sinner, anche la nuova fidanzata Anna Kalinskaya conferma: "È iniziata così..."

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya stanno insieme. Dopo la conferma del campione altoatesino è arrivata quella della tennista russa, che in passato ha amato Nick Kyrgios. Anche Anna è molto riservata ma durante un momento di pausa al Roland Garros ha confidato: “Abbiamo iniziato a comunicare quest’anno, ma non vi dirò i dettagli”. In perfetta linea con il fidanzato, non ha intenzione di rendere pubblico l’inizio della loro relazione che a quanto pare va avanti da qualche mese.

Sinner e Anna Kalinskaya insieme al Roland Garros Anna Kalinskaya, al contrario dell'ex fidanzata di Sinner Maria Bracciani, non ha alcuna intenzione di nascondersi e per questo si è presentata in tribuna per assistere al match tra Jannik ed Eubanks: “Se stiamo insieme sarò felice di andare a fare il tifo, soprattutto se ho del tempo libero. Si è presentata l’opportunità di assistere alla partita”, ha spiegato. La sua presenza ha portato bene al 22enne, che ha sconfitto lo statunitense. Una premura ricambiata da Jannik, che ha seguito il match del primo turno femminile tra la sua Anna e la francese Burel, vinto dalla Kalinskaya. "Se mi ha aiutato? Naturalmente, è supporto aggiuntivo", ha detto la russa, attuale numero 25 al mondo.

Sinner è fidanzato con la tennista Anna Kalinskaya Jannik Sinner è da sempre molto riservato e in merito alla sua love story con Anna Kalinskaya si è limitato a dichiarare: "Lo sapete, non mi piace parlare tanto della mia vita privata, più di questo non parlo. Sì, sto con Anna, però teniamo tutto molto riservato". A Parigi la nuova coppia si è concessa una serata romantica all'esclusivo ristorante Langosteria.

