Sinner dopo il ko con Alcaraz: "Non riesco a pensare ad altro"

PARIGI (FRANCIA) - Rammarico, ma anche orgoglio e consapevolezza. Jannik Sinner non nasconde la delusione per la sconfitta con Alcaraz nella semifinale del Roland Garros, ma è pronto a guardare avanti e voltare subito pagina: "In questo momento non riesco a pensare ad altro, in una partita così lunga sono tante le occasioni che possono lasciarti un pizzico di rammarico, ma complessivamente ho giocato abbastanza bene e non ho mai mollato. Guardando il lato positivo potrei dire che sto migliorando su questa superficie...".