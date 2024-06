Sinner-Alcaraz diretta Roland Garros: segui la semifinale LIVE

È il giorno di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz . I due grandi rivali tornano a sfidarsi in semifinale al Roland Garros , in un match che promette spettacolo ed emozioni. Il nuovo numero uno del mondo trova di nuovo sulla sua strada lo spagnolo, numero tre del ranking: gli otto precedenti vedono un equilibrio assoluto , con 4 vittorie a testa. Chi vince volerà in finale: segui la diretta del match.

12:40

McEnroe, dubbi su Sinner: "È difficile reggere"

A poche ore dalla sfida, fanno discutere le parole di John McEnroe, ex numero uno del mondo dal 1981 al 1984. L'ex campione americano ha alcuni dubbi su Sinner, nuovo re del ranking mondiale: "È difficile reggere, gli occhi sempre addosso, la pressione, tutti che ti tirano per la giacchetta. [...] Il numero uno rischia di schiacciarlo". Leggi tutte le parole di McEnroe su Sinner. LEGGI QUI

12:35

Sinner-Alcaraz: tutti i precedenti

Otto scontri in totale tra i due rivali e una perfetta parità con quattro vittorie a testa. L'ultima sfida l'ha vinta lo spagnolo, nel marzo scorso in semifinale a Indian Wells. Risultato in parità assoluta anche a livello di Slam: Sinner ha vinto gli ottavi di Wimbledon nel 2022, Carlitos si è rifatto ai quarti degli Us Open. Entrambi lottano per raggiungere per la prima volta in carriera la finale del Roland Garros: emozioni e spettacolo assicurati.

12:30

Sinner-Alcaraz, come vederla in tv e streaming

Una semifinale che sembra più una finale anticipata. Ecco come seguire la sfida tra Sinner e Alcaraz in dirette tv o streaming. LEGGI QUI

12:25

Roland Garros, Sinner sfida Alcaraz in semifinale

Il programma delle semifinali del Roland Garros si apre con la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: orario d'inizio fissato alle 14:30 sul campo Philippe Chatrier. Cresce l'attesa di tifosi e appassionati per una grande sfida di tennis.

Parigi - Campo Philippe Chatrier