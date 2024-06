Sinner, il messaggio che sta facendo commuovere tutti: “Sei il motivo per cui non mi sono arreso”

Da lunedì 10 giugno Jannik Sinner è ufficialmente il tennista più forte del mondo, il numero uno della classifica Atp. Un sogno rincorso da anni e finalmente diventato realtà durante e dopo il Roland Garros. In questi ultimi giorni sono arrivati tantissimi messaggi per il campione azzurro, da Federer e Agassi a McEnroe e Bjon Borg , l'omaggio dei più grandi solo per Jannik. Ma un messaggio su tutti sta facendo emozionare: quello di Sinner al numero 1.

Il messaggio di Sinner

"Caro numero 1, ho sempre guardato in alto, verso di te", così inizia il pensiero scritto dall'altoatesino e pubblicato sui social attraverso il profilo della Nike, sponsor tecnico di Sinner. "Sei stato - prosegue la lettera - nella mia mente ogni volta che ho vinto un match e, soprattutto, ogni volta che ho perso un match. Eri lì quando ero stanco, scoraggiato, frustrato e mi sono quasi arreso. Sei la ragione per cui non l’ho fatto. La ragione per cui ho continuato a provarci con più forza e credendo di più in me stesso. Grazie, numero 1, perché senza di te non sarei quello che sono oggi: te. Jannik".