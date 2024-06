Sinner-Marozsan al torneo di Halle: orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner vola agli ottavi del torneo di Halle. Battuto Griekspoor 6-7, 6-3, 6-2: ottimi segnali sull’erba in vista di Wimbledon. L’azzurro ora dovrà vedersela contro l’ungherese Fabian Marozsan, numero 45 al mondo, che ha eliminato in tre set il russo Safiullin. Contro Griekspoor per l'altoatesino è stata la prima partita ufficiale da numero uno al mondo: "Essere il primo al mondo? Certo, è un gran bel numero – ha spiegato nel post partita - però io devo sempre migliorare. La prima volta che sono venuto ad Halle è stata cinque anni fa, quando ragazzino avevo giocato le qualificazioni (perdendo in tre set con il portoghese Sousa; ndc). Sono contento di come sono riuscito a stare in campo, giocando senza sentire dolore".